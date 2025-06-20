«Ядерная катастрофа»: Небензя рассказал, к чему приведут удары Израиля по Ирану

Атаки Израиля на объекты иранской гражданской ядерной инфраструктуры способны спровоцировать ядерную катастрофу беспрецедентного масштаба. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, Россия требует от Израиля немедленно прекратить удары по территории Ирана, в частности по мирным ядерным объектам, находящимся под защитой МАГАТЭ.
«Удары Израиля по мирным ядерным объектам Ирана могут привести к ранее невиданной ядерной катастрофе», — сказал Небензя. Его слова передает РИА Новости. Как подчеркнул политик, Россия настаивает на том, чтобы Израиль незамедлительно прекратил нанесение ударов по иранской территории, в особенности по гражданским ядерным объектам, которые находятся под контролем и защитой МАГАТЭ.
Также Небензя назвал атаки Израиля на объекты в Иране недопустимыми и незаконными. Он отметил, что подобные действия нарушают нормы международного права и демонстрируют пренебрежение к США, которые ранее заявляли о стремлении к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Российский представитель призвал Совет Безопасности ООН дать объективную оценку сложившейся ситуации на Ближнем Востоке и принять соответствующее решение.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мир оказался на пороге ядерной катастрофы в связи с ударами Израиля по территории Ирана. По ее утверждению, российская сторона, в том числе президент Владимир Путин, ежедневно ведет переговоры с представителями Израиля, Ирана и других заинтересованных стран с целью поиска дипломатических решений для стабилизации обстановки.
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