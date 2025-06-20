«На грани ядерной катастрофы»: Захарова предупредила о последствиях ударов по Ирану

Захарова: мир оказался на грани ядерной катастрофы из-за ударов Израиля по Ирану
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Захарова заявила, что Россия ведет контакты с Израилем, Ираном и другими для урегулирования
Захарова заявила, что Россия ведет контакты с Израилем, Ираном и другими для урегулирования Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Мир оказался на грани ядерной катастрофы из-за ударов Израиля по Ирану. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва прилагает значительные усилия для снижения эскалации в регионе, поддерживая постоянные контакты с ключевыми сторонами конфликта.

«Мы в буквальном смысле слова — в сантиметрах от ядерной катастрофы», — заявила Захарова в ходе Петербургского международного экономического форума. Политик отметила, что Россия, включая президента Владимира Путина, ежедневно ведет переговоры с представителями Израиля, Ирана и других заинтересованных государств для поиска путей урегулирования кризиса.

Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что свыше 60 истребителей израильских военно-воздушных сил нанесли авиаудары по ряду военных объектов, расположенных в иранской столице Тегеране. В числе пораженных целей оказались объекты военно-промышленного комплекса, специализирующиеся на выпуске компонентов для ракет. В ходе операции израильские самолеты сбросили 120 боеприпасов. Помимо этого, удары были нанесены по штаб-квартире Организации оборонных инноваций и исследований, которая отвечает за разработку современных технологий и вооружения для высшего руководства Ирана.

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Мир оказался на грани ядерной катастрофы из-за ударов Израиля по Ирану. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва прилагает значительные усилия для снижения эскалации в регионе, поддерживая постоянные контакты с ключевыми сторонами конфликта. «Мы в буквальном смысле слова — в сантиметрах от ядерной катастрофы», — заявила Захарова в ходе Петербургского международного экономического форума. Политик отметила, что Россия, включая президента Владимира Путина, ежедневно ведет переговоры с представителями Израиля, Ирана и других заинтересованных государств для поиска путей урегулирования кризиса. Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что свыше 60 истребителей израильских военно-воздушных сил нанесли авиаудары по ряду военных объектов, расположенных в иранской столице Тегеране. В числе пораженных целей оказались объекты военно-промышленного комплекса, специализирующиеся на выпуске компонентов для ракет. В ходе операции израильские самолеты сбросили 120 боеприпасов. Помимо этого, удары были нанесены по штаб-квартире Организации оборонных инноваций и исследований, которая отвечает за разработку современных технологий и вооружения для высшего руководства Ирана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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