Суд отправил в СИЗО участника хищений у бойцов СВО в Шереметьево

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Суд заключил Русина под стражу по обвинению в организации преступного сообщества
Суд заключил Русина под стражу по обвинению в организации преступного сообщества Фото:

Басманный районный суд Москвы постановил отправить в СИЗО Игоря Русина — еще одного фигуранта дела о хищениях денег в аэропорту Шереметьево у участников спецоперации. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Органами предварительного расследования был задержан фигурант уголовного дела о хищении денежных средств у граждан и члена преступного ОПС. Суд удовлетворил заявленное ходатайство и заключил под стражу обвиняемого Русина Игоря Павловича, именуемого в преступном сообществе „Зелик“», — заявили источники для ТАСС. 

Ранее по этому же делу арестовали предполагаемых организаторов преступной схемы — Дмитрия Боглаева и Алексея Кабочкина. Им инкриминируется нарушение той же статьи Уголовного кодекса РФ. 

Всего в рамках данного дела под арестом находятся 24 человека. Среди них есть и сотрудники патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям: кража, мошенничество и организация преступного сообщества. По версии следствия, полицейские содействовали водителям такси в поиске потенциальных жертв среди участников СВО, находящихся в Шереметьево. Впоследствии один из правоохранителей отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

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Басманный районный суд Москвы постановил отправить в СИЗО Игоря Русина — еще одного фигуранта дела о хищениях денег в аэропорту Шереметьево у участников спецоперации. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Органами предварительного расследования был задержан фигурант уголовного дела о хищении денежных средств у граждан и члена преступного ОПС. Суд удовлетворил заявленное ходатайство и заключил под стражу обвиняемого Русина Игоря Павловича, именуемого в преступном сообществе „Зелик“», — заявили источники для ТАСС.  Ранее по этому же делу арестовали предполагаемых организаторов преступной схемы — Дмитрия Боглаева и Алексея Кабочкина. Им инкриминируется нарушение той же статьи Уголовного кодекса РФ.  Всего в рамках данного дела под арестом находятся 24 человека. Среди них есть и сотрудники патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям: кража, мошенничество и организация преступного сообщества. По версии следствия, полицейские содействовали водителям такси в поиске потенциальных жертв среди участников СВО, находящихся в Шереметьево. Впоследствии один из правоохранителей отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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