Суд отправил в СИЗО участника хищений у бойцов СВО в Шереметьево

Басманный районный суд Москвы постановил отправить в СИЗО Игоря Русина — еще одного фигуранта дела о хищениях денег в аэропорту Шереметьево у участников спецоперации. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Органами предварительного расследования был задержан фигурант уголовного дела о хищении денежных средств у граждан и члена преступного ОПС. Суд удовлетворил заявленное ходатайство и заключил под стражу обвиняемого Русина Игоря Павловича, именуемого в преступном сообществе „Зелик“», — заявили источники для ТАСС.
Ранее по этому же делу арестовали предполагаемых организаторов преступной схемы — Дмитрия Боглаева и Алексея Кабочкина. Им инкриминируется нарушение той же статьи Уголовного кодекса РФ.
Всего в рамках данного дела под арестом находятся 24 человека. Среди них есть и сотрудники патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям: кража, мошенничество и организация преступного сообщества. По версии следствия, полицейские содействовали водителям такси в поиске потенциальных жертв среди участников СВО, находящихся в Шереметьево. Впоследствии один из правоохранителей отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.
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