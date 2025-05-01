Возбуждено девять дел после хищения денег у участников СВО в Шереметьево

Возбуждено девять уголовных дел по факту хищения денег у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.
«Были возбуждены девять уголовных дел по статьям 158 (кража) и 159 (мошенничество) УК РФ», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что выявлена преступная схема, в которой были замешаны таксисты и сотрудники полиции аэропорта.
Силовики проводят операцию против участников преступной группировки, вымогавших деньги у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. В Басманный районный суд Москвы поступают дела новых задержанных, которых судьи помещают в СИЗО, где уже содержится предполагаемый организатор Алексей Кабочкин.
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