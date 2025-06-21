Ани Лорак обратилась к россиянам после получения нового паспорта

Ани Лорак после получения гражданства России заявила, что верна стране и фанатам
© Служба новостей «URA.RU»
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Ани Лорак поблагодарила своих российских поклонников
Ани Лорак поблагодарила своих российских поклонников Фото:

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек), недавно получившая российский паспорт, выразила признательность поклонникам в РФ. Она также подчеркнула, что уже долгое время живет и выступает в стране.

«Особенное спасибо моим зрителям, поклонникам, которые ходят на мои концерты. Россия — страна, в которой я живу и работаю много лет и всегда верна своему слушателю», — заявила Лорак в интервью изданию «Актуальные новости». Ее слова передает журналистка Алена Жигалова в выпуске YouTube-шоу «Алена, Блин! Говорит».

В 2008 году артистка выступала на «Евровидении» от Украины. Ей также присвоили звание «Народной артистки» страны, но его забрали после начала украинского конфликта. С начала 2010-х Ани Лорак все чаще начала выступать в России, а в марте 2024 года обратилась попросила предоставить ей гражданство страны. Паспорт РФ певица получила 19 июня 2025 года. 

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Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек), недавно получившая российский паспорт, выразила признательность поклонникам в РФ. Она также подчеркнула, что уже долгое время живет и выступает в стране. «Особенное спасибо моим зрителям, поклонникам, которые ходят на мои концерты. Россия — страна, в которой я живу и работаю много лет и всегда верна своему слушателю», — заявила Лорак в интервью изданию «Актуальные новости». Ее слова передает журналистка Алена Жигалова в выпуске YouTube-шоу «Алена, Блин! Говорит». В 2008 году артистка выступала на «Евровидении» от Украины. Ей также присвоили звание «Народной артистки» страны, но его забрали после начала украинского конфликта. С начала 2010-х Ани Лорак все чаще начала выступать в России, а в марте 2024 года обратилась попросила предоставить ей гражданство страны. Паспорт РФ певица получила 19 июня 2025 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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