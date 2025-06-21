В Минтруда объяснили, где выпускнику надо работать, чтобы получать много денег

Минтруда: самые высокие зарплаты сейчас в сфере IT и нефтепереработки
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Выпускники по специальности инженерии в добывающей промышленности получают надбавки к зарплате, отметил Котяков
Выпускники по специальности инженерии в добывающей промышленности получают надбавки к зарплате, отметил Котяков Фото:

Самые высокие зарплаты на данный момент получают выпускники вузов и колледжей в сфере IT-технологий и нефтепереработки. Также высокий уровень оплаты труда у инженеров в добывающей промышленности, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 

«Это традиционно сфера ИТ, сфера инженерии в добывающей промышленности, нефтепереработка. Но там несколько факторов, особенно по добывающей промышленности», — заявил Котяков для ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). 

Среди зарплатных факторов в добывающей промышленности министр отметил, что это сектор экономики, где изначально платят значительные деньги. Также большая часть предприятий расположена на севере России, где действуют дополнительные надбавки к заработку. 

Антон Котяков напомнил, что ранее Минтруда представило рейтинги трудоустройства выпускников вузов и колледжей. В дальнейшем эти списки будут дорабатываться, а для выпускников колледжей и техникумов в скором времени планируется начать учитывать долю специалистов, трудоустроенных по профессии. 

Сейчас у министерства есть все необходимое, чтобы определить процент трудоустройства по полученной специальности среди выпускников среднего профессионального образования. По словам Котякова, подготовительный этап этой работы уже завершен, а в будущем начнутся обсуждения по срокам внедрения соответствующего показателя. 

Ранее гендиректор МКПАО «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенков сообщил, что зарплатный разрыв между IT и рабочими специальностями за последний год значительно сократился. Так, к зарплатам IT-сферы приблизились машинисты, сварщики, токари, курьеры и водители. 

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Самые высокие зарплаты на данный момент получают выпускники вузов и колледжей в сфере IT-технологий и нефтепереработки. Также высокий уровень оплаты труда у инженеров в добывающей промышленности, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.  «Это традиционно сфера ИТ, сфера инженерии в добывающей промышленности, нефтепереработка. Но там несколько факторов, особенно по добывающей промышленности», — заявил Котяков для ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).  Среди зарплатных факторов в добывающей промышленности министр отметил, что это сектор экономики, где изначально платят значительные деньги. Также большая часть предприятий расположена на севере России, где действуют дополнительные надбавки к заработку.  Антон Котяков напомнил, что ранее Минтруда представило рейтинги трудоустройства выпускников вузов и колледжей. В дальнейшем эти списки будут дорабатываться, а для выпускников колледжей и техникумов в скором времени планируется начать учитывать долю специалистов, трудоустроенных по профессии.  Сейчас у министерства есть все необходимое, чтобы определить процент трудоустройства по полученной специальности среди выпускников среднего профессионального образования. По словам Котякова, подготовительный этап этой работы уже завершен, а в будущем начнутся обсуждения по срокам внедрения соответствующего показателя.  Ранее гендиректор МКПАО «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенков сообщил, что зарплатный разрыв между IT и рабочими специальностями за последний год значительно сократился. Так, к зарплатам IT-сферы приблизились машинисты, сварщики, токари, курьеры и водители. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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