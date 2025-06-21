Шоколадный, творожный, яблочный: топ-5 лучших рецептов французских эклеров

В воскресенье, 22 июня 2025 года, отмечается День шоколадного эклера — праздник, посвященный одному из самых популярных блюд французской кухни. Это идеальный повод приготовить лакомство в домашних условиях. Эклер покорил миллионы людей по всему миру благодаря сочетанию насыщенного шоколадного вкуса начинки и гладкой блестящей глазури. В честь праздника URA.RU подготовил топ-5 лучших рецептов эклеров, которые можно приготовить дома.
История возникновения эклеров
История появления эклеров связана с Францией. Эклеры появились в 1860-х годах и назывались «petite duchesss» или «pain ? la duchesss». Основу для эклеров — заварное тесто — изобрел кулинар Пантерелли, прибывший во Францию в XVI веке вместе с Екатериной Медичи.
Однако есть и другая версия, согласно которой авторство рецепта заварного теста и самих эклеров принадлежит Мари-Антуану Карему, известному как «король поваров и повар королей». Карем, родившийся в Париже в 1784 году и рано оставшийся сиротой, начал свою карьеру помощником повара в одном из парижских трактиров.
До середины XIX столетия данное кондитерское изделие было известно под названиями «маленькая герцогиня» или «герцогинский хлеб», а позднее получило имя «эклер», что в переводе с французского означает «молния». В России эклеры стали известны с 1819 года, когда Мари-Антуан Карем занимал должность шеф-повара в Зимнем дворце при дворе Александра I. Первый же опубликованный рецепт эклеров появился в 1884 году в кулинарной книге Бостонской кулинарной школы.
Секреты идеального «Французского эклера»
- Не переборщить с яйцами. По одному яйцу нужно долго вмешивать в тесто до нужной консистенции. Заварное тесто не должно быть жидким, но достаточным для выдавливания из кондитерского мешка.
- Готовить на небольшом огне. Нужно ждать, пока тесто не станет отставать от стенок.
- Следить за консистенцией. Если провести по тесту шпажкой, бороздка не должна затягиваться.
- Оставлять расстояние между полосками теста. Так как пирожные увеличатся в объеме, между ними должно быть не менее 3 см.
Считается, что оптимальная длина эклера составляет 14 сантиметров, а в качестве начинки традиционно используются кофейный либо шоколадный крем. Классический вариант этого десерта изготавливается из воздушного теста и наполнен нежным заварным кремом. Верхняя поверхность эклера обычно покрывается глазурью или слоем шоколада. В отдельных случаях для украшения применяют какао-порошок, сахарную пудру или сушеную малину.
Как сфомировать эклер
Этот способ подходит для всех рецептов приготовления эклеров.Для формирования эклеров используется заварное тесто, которое отсаживается с помощью кондитерского мешка, оснащенного насадкой «французская звезда» или «эклер» диаметром 16–18 мм. Мешок необходимо держать строго вертикально, слегка надавливая на верхнюю часть и выдавливая тесто ровной полосой вниз.
В результате получается изделие длиной примерно 5 см и толщиной около 2 см. Эклеры выпекают в предварительно разогретой до 190 градусов духовке в течение 30–35 минут. За это время они значительно увеличиваются в объеме, внутри формируется пустота, а снаружи образуется румяная и хрустящая корочка.
Топ-5 рецептов эклеров
Классический шоколадный эклер
Ингредиенты для теста:
- вода — 80 г;
- молоко — 90 г;
- сливочное масло — 70 г;
- соль — 1 г;
- сахар — 5 г;
- мука — 105 г;
- яйца — 160 г.
Приготовление: в емкость наливают воду и молоко, добавляют соль, сахар и нарезанное кусочками сливочное масло. Смесь ставят на огонь и нагревают до полного растворения масла. После этого емкость снимают с плиты и вводят муку, тщательно перемешивая до однородности. Затем массу вновь помещают на нагрев и варят, непрерывно помешивая, пока тесто не соберется в шар и на дне посуды не начнет образовываться корочка, что занимает примерно две минуты.
После этого тесто снимают с огня и оставляют на пять минут для остывания. Далее по одному добавляют яйца, каждый раз тщательно перемешивая тесто лопаткой до однородной консистенции. Важно контролировать плотность теста — оно не должно быть слишком жидким. Готовое тесто отличается гладкой и блестящей текстурой.
Ингредиенты для крема:
- горький шоколад (содержание какао-бобов не ниже 72%) — 200 г;
- сливки жирностью 33% — 300 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- сахарная пудра — 2 ст. л..
Приготовление: шоколад следует натереть на средней терке, поместить в ковш и растопить на горячей водяной бане. В отдельной посуде подогреть 230 мл сливок с сахарной пудрой, доведя почти до кипения. Затем добавить растопленный шоколад в сливки и тщательно перемешать венчиком до получения однородной массы.
Оставить смесь остывать, после чего убрать в холодильник на три часа. Мягкое сливочное масло взбить вместе с оставшимися сливками, после чего соединить с охлажденной шоколадной массой и еще раз взбить до кремообразной консистенции. Готовый крем переложить в кондитерский шприц и наполнить им эклеры, затем убрать их в холодильник на один час.
Эклеры с заварным кремом
Ингредиенты теста:
- вода — 120 мл;
- молоко — 120 мл;
- сливочное масло — 120 г;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — ? ч. л.;
- мука — 120 г;
- яйца — 4 шт.
Ингредиенты для крема:
- сахар — 150 г;
- кукурузный крахмал — 30 г;
- соль — 1 щепотка;
- яичные желтки — 4 шт.;
- молоко — 500 мл;
- ванильный экстракт — 2 ч. л.;
- сливочное масло — 4 ст. л.
Ингредиенты для глазури:
- темный шоколад — 120 г;
- сливки с жирностью 33% — 120 мл.
Приготовление: в кастрюле соедините воду, молоко, сливочное масло, сахар и соль. Постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. Снимите емкость с плиты и сразу же всыпьте муку, тщательно размешайте до однородности. Затем верните кастрюлю на огонь и прогрейте массу еще 1–2 минуты, пока тесто не станет собираться в шар и на дне не появится тонкая пленка. Переложите тесто в отдельную миску и взбивайте миксером в течение 1–2 минут, чтобы оно немного остыло. Вводите яйца по одному, каждый раз хорошо перемешивая до полного объединения с тестом; следующее яйцо добавляйте только после того, как предыдущее полностью вмешается.
Разогреть духовку до 220 °С, застелить противень пергаментной бумагой. Переложить тесто в кондитерский мешок.Отсадить на противень 18–20 полосок теста длиной около 10 см, оставлять между ними 3–4 см.
Выпекать эклеры 10 минут, затем уменьшить температуру до 160 °С и готовить ещё 25–30 минут до золотистого цвета. Всё это время не открывать духовку. Заготовки переложить на решётку и полностью остудить.
Для крема В просторной миске соедините сахар, крахмал, соль и яичные желтки, тщательно взбивая до получения однородной светлой массы. Молоко доведите до кипения. Постепенно, тонкой струйкой, вливайте горячее молоко в яичную смесь, постоянно помешивая венчиком. Полученную массу верните в кастрюлю и, непрерывно помешивая, доведите до кипения на среднем огне. Варите 30–40 секунд до загустения.
Переложите крем в отдельную миску, добавьте ванильный экстракт и сливочное масло, нарезанное небольшими кусочками. Перемешивайте до полного растворения масла и получения однородной консистенции. Охладите крем, накрыв его пищевой пленкой так, чтобы она соприкасалась с поверхностью, и поставьте в холодильник на 40–60 минут. Остывший крем переложите в кондитерский мешок с тонкой насадкой. В нижней части каждого эклера сделайте небольшое отверстие и аккуратно наполните изделия кремом..
Творожные эклеры
Ингредиенты для теста:
- Мука — 130 г.;
- Масло сливочное — 100 г.;
- Вода — 250 мл;
- Соль — 1 щепотка;
- Яйца — 4 шт.
Ингредиенты для крема:
- Кефир — 1 л;
- Сахарная пудра — 150 г.;
- Ванильный сахар — 10 г.
Приготовление: пакет с кефиром следует поместить в морозильную камеру на 7–8 часов до полного замерзания. После этого замороженный кефир необходимо извлечь из упаковки и переложить в дуршлаг, выстланный марлей, установленный над кастрюлей или другой глубокой посудой. В течение 4–5 часов будет происходить оттаивание, в результате чего останется творожная масса с небольшим количеством сыворотки и льда. Для полного удаления сыворотки массу рекомендуется подвесить в марле, чтобы жидкость могла стечь.
В итоге получается очень нежный, однородный и воздушный творог. Количество готового продукта зависит от жирности исходного кефира; в данном случае удалось получить 250 граммов творога.
Готовим тесто для эклеров. В кастрюлю вливают один стакан воды, добавляют щепотку соли и сливочное масло. Смесь доводят до кипения, после чего всыпают стакан муки. Массу энергично перемешивают до получения однородной структуры без комков, затем снимают с огня.
После того как тесто немного остынет, поочередно вводят четыре яйца, тщательно размешивая после каждого добавления. В результате должно получиться гладкое, однородное и слегка тягучее тесто.
Используя кулинарный шприц или мешок, из теста формируют пирожные и выкладывают их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Эклеры выпекают в предварительно разогретой до 185 градусов духовке в течение 15 минут, затем уменьшают температуру до 170 градусов и продолжают выпекать еще 20–25 минут до появления золотистой корочки.
Эклеры с яблочным кремом
Ингредиенты для теста:
- мука — 140 г,;
- яйца — 5 шт.;
- молоко — 125 мл;
- масло сливочное (жирностью 82%) — 110 г;
- вода — 125 мл;
- сахар — 1 ст. ложка;
- соль — 0,5 ч. ложки.
Ингредиенты для крема:
- яблоки кисло-сладкие — 600 г;
- масло сливочное (жирностью 82%) — 200 г;
- сахарная пудра — 120 г;
- желток яичный — 3 шт.;
- крахмал кукурузный — 30 г;
- ванилин — 1 щепотка.
Приготовление теста: в кастрюлю с толстым дном следует влить молоко и воду, добавить соль, сахар и сливочное масло. Смесь необходимо довести до кипения на среднем огне. После закипания огонь убавляют до минимума, затем постепенно всыпают муку, непрерывно перемешивая лопаткой до образования густой однородной массы. Получившееся тесто рекомендуется «подсушить», помешивая его на огне еще 2–3 минуты для удаления излишков влаги.
Затем кастрюлю снимают с плиты, а заварное тесто остужают до температуры примерно 60 градусов. После этого яйца вводят по одному, каждый раз тщательно перемешивая массу венчиком или лопаткой до однородности. Готовое тесто перекладывают в кондитерский мешок или формируют эклеры полосками с помощью ложки на противне, застеленном пергаментной бумагой. Выпекание осуществляется в заранее разогретой до 200 градусов Цельсия духовке в течение 20–25 минут.
Приготовление крема: яблоки следует очистить от кожуры и удалить сердцевину, затем натереть на крупной терке. Полученную яблочную массу вместе с сахарной пудрой переложить в кастрюлю и поставить на плиту. Довести смесь до кипения и варить в течение 20–25 минут до полной мягкости яблок. После этого оставшиеся кусочки яблок измельчить с помощью блендера до состояния пюре.
В отдельной глубокой миске соединить яичные желтки, ванилин и кукурузный крахмал, тщательно перемешать до образования однородной массы. Влить полученную желтковую смесь в кипящее яблочное пюре и варить крем, непрерывно помешивая, около одной минуты до загустения. Если в креме образовались комки из крахмала, рекомендуется использовать погружной блендер для получения однородной консистенции. Затем снять кастрюлю с огня и охладить крем до теплого состояния. В завершение добавить сливочное масло и взбить массу венчиком до полной однородности.
Эклеры с красной рыбой
Ингредиенты:
- Мука — 150 г;
- Яйца — 4 шт;
- Масло сливочное — 100 г;
- Вода — 250 мл;
- Сахар — 10 г;
- Соль — 2 г;
- Творожный сыр (несоленый) — 150-200 г;
- Нерка малосольная — 250 г.
Приготовление: В предварительно разогретую сотейницу вливается вода, затем добавляется сливочное масло. После этого всыпаются сахар и соль, а также вводится мука. Полученную массу тщательно перемешивают с помощью силиконовой лопатки, после чего перекладывают в чашу тестомеса. В смесь поочередно вводят четыре яйца, продолжая вымешивать до однородной консистенции. Готовое тесто помещают в кондитерский мешок и отсаживают на лист, выстланный пергаментной бумагой, формируя небольшие эклеры. Противень с заготовками помещают в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекают на протяжении 25 минут.
Пока эклеры готовятся, приступают к приготовлению начинки. Малосольную нерку нарезают небольшими кусочками и помещают в чашу блендера или куттера, добавляя к ней творожный сыр. Ингредиенты измельчают до получения однородной массы, которую затем перекладывают в кондитерский мешок. Готовые эклеры наполняют приготовленной начинкой и подают к столу.
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