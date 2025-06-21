В России меняют ПДД ради одной категории: новые запреты и штрафы

В ПДД впервые появятся правила для электросамокатов
© Служба новостей «URA.RU»
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За вождение электросамоката в состоянии алкогольного опьянения будет предусмотрена ответственность
За вождение электросамоката в состоянии алкогольного опьянения будет предусмотрена ответственность Фото:

В Государственной Думе в первом чтении одобрили законопроект, направленный на регулирование передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, являющийся одним из авторов инициативы. Документ предусматривает введение ответственности за управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения, а также за превышение допустимой скорости. Что еще будет запрещено и какие штрафы предусмотрены за нарушение правил — в материале URA.RU. 

Какие изменения предусматривает законопроект

В правила дорожного движения планируют включить нормы, регулирующие использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), написал в своем telegram-канале Шейкин. Это касается электросамокатов, электровелосипедов, гироскутеров и других аналогичных устройств.

Основные изменения:

  • Запрет на управление СИМ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • Ограничение скорости для электротранспорта (например, для электровелосипедов — не более 25 км/ч);
  • Запрет на движение по тротуарам для тяжелых СИМ массой свыше 35 кг;
  • Введение возрастных ограничений для пользователей.

Штрафы для владельцев электротранспорта

Новые штрафы для электросамокатчиков
Новые штрафы для электросамокатчиков
Фото:

Законопроект устанавливает строгую административную ответственность за нарушения. За управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения теперь предусмотрен штраф от 20 до 30 тысяч рублей — так же, как для водителей автомобилей. Отказ от медицинского освидетельствования будет наказываться аналогичным штрафом.

За превышение скорости на электросамокате или велосипеде штрафы составят:

  • 500–800 рублей при превышении на 5–10 км/ч;
  • 2–2,5 тысячи рублей за скорость выше нормы на 10–15 км/ч;
  • 3–3,5 тысячи рублей за превышение на 15–20 км/ч;
  • 4–5 тысяч рублей, если скорость выше допустимой более чем на 20 км/ч.

Другие нарушения:

  • Движение по проезжей части с нарушением ПДД — штраф 2–2,5 тысячи рублей.
  • Создание помех пешеходам — 2–2,5 тысячи рублей.
  • Оставление места ДТП — 4–5 тысяч рублей.

Регистрация электросамокатов и учет пользователей

Идентификация пользователей электросамокатов будет протестирована в Москве
Идентификация пользователей электросамокатов будет протестирована в Москве
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С 2025 года в России может быть введена обязательная идентификация пользователей при аренде электросамокатов через портал «Госуслуги». Эта мера сначала будет протестирована в Москве, где для оформления проката потребуется полная учетная запись на mos.ru, а затем может быть распространена на всю страну.

Как это будет работать:

  • Приложение проката будет требовать авторизацию через "Госуслуги" перед разблокировкой самоката.
  • Система автоматически проверит возраст пользователя, чтобы несовершеннолетние не могли арендовать СИМ.
  • Все поездки будут привязаны к конкретному человеку, что упростит привлечение к ответственности за нарушения.
Предусмотрены и другие штрафы
Предусмотрены и другие штрафы
Фото:

Почему ужесточают правила

За последние годы количество ДТП с участием электросамокатов выросло в восемь раз, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В 2023 году зафиксировано более 2,6 тысячи аварий, в которых погибли 31 человек, а пострадали — свыше 2,7 тысячи, включая почти тысячу детей. Новые меры направлены на повышение безопасности на дорогах, снижения количества нарушений, контроль за пользователями электротранспорта.

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В Государственной Думе в первом чтении одобрили законопроект, направленный на регулирование передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, являющийся одним из авторов инициативы. Документ предусматривает введение ответственности за управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения, а также за превышение допустимой скорости. Что еще будет запрещено и какие штрафы предусмотрены за нарушение правил — в материале URA.RU.  Какие изменения предусматривает законопроект В правила дорожного движения планируют включить нормы, регулирующие использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), написал в своем telegram-канале Шейкин. Это касается электросамокатов, электровелосипедов, гироскутеров и других аналогичных устройств. Основные изменения: Штрафы для владельцев электротранспорта Законопроект устанавливает строгую административную ответственность за нарушения. За управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения теперь предусмотрен штраф от 20 до 30 тысяч рублей — так же, как для водителей автомобилей. Отказ от медицинского освидетельствования будет наказываться аналогичным штрафом. За превышение скорости на электросамокате или велосипеде штрафы составят: Другие нарушения: Регистрация электросамокатов и учет пользователей С 2025 года в России может быть введена обязательная идентификация пользователей при аренде электросамокатов через портал «Госуслуги». Эта мера сначала будет протестирована в Москве, где для оформления проката потребуется полная учетная запись на mos.ru, а затем может быть распространена на всю страну. Как это будет работать: Почему ужесточают правила За последние годы количество ДТП с участием электросамокатов выросло в восемь раз, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В 2023 году зафиксировано более 2,6 тысячи аварий, в которых погибли 31 человек, а пострадали — свыше 2,7 тысячи, включая почти тысячу детей. Новые меры направлены на повышение безопасности на дорогах, снижения количества нарушений, контроль за пользователями электротранспорта.
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