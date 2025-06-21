В России меняют ПДД ради одной категории: новые запреты и штрафы

В Государственной Думе в первом чтении одобрили законопроект, направленный на регулирование передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, являющийся одним из авторов инициативы. Документ предусматривает введение ответственности за управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения, а также за превышение допустимой скорости. Что еще будет запрещено и какие штрафы предусмотрены за нарушение правил — в материале URA.RU.
Какие изменения предусматривает законопроект
В правила дорожного движения планируют включить нормы, регулирующие использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), написал в своем telegram-канале Шейкин. Это касается электросамокатов, электровелосипедов, гироскутеров и других аналогичных устройств.
Основные изменения:
- Запрет на управление СИМ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- Ограничение скорости для электротранспорта (например, для электровелосипедов — не более 25 км/ч);
- Запрет на движение по тротуарам для тяжелых СИМ массой свыше 35 кг;
- Введение возрастных ограничений для пользователей.
Штрафы для владельцев электротранспорта
Законопроект устанавливает строгую административную ответственность за нарушения. За управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения теперь предусмотрен штраф от 20 до 30 тысяч рублей — так же, как для водителей автомобилей. Отказ от медицинского освидетельствования будет наказываться аналогичным штрафом.
За превышение скорости на электросамокате или велосипеде штрафы составят:
- 500–800 рублей при превышении на 5–10 км/ч;
- 2–2,5 тысячи рублей за скорость выше нормы на 10–15 км/ч;
- 3–3,5 тысячи рублей за превышение на 15–20 км/ч;
- 4–5 тысяч рублей, если скорость выше допустимой более чем на 20 км/ч.
Другие нарушения:
- Движение по проезжей части с нарушением ПДД — штраф 2–2,5 тысячи рублей.
- Создание помех пешеходам — 2–2,5 тысячи рублей.
- Оставление места ДТП — 4–5 тысяч рублей.
Регистрация электросамокатов и учет пользователей
С 2025 года в России может быть введена обязательная идентификация пользователей при аренде электросамокатов через портал «Госуслуги». Эта мера сначала будет протестирована в Москве, где для оформления проката потребуется полная учетная запись на mos.ru, а затем может быть распространена на всю страну.
Как это будет работать:
- Приложение проката будет требовать авторизацию через "Госуслуги" перед разблокировкой самоката.
- Система автоматически проверит возраст пользователя, чтобы несовершеннолетние не могли арендовать СИМ.
- Все поездки будут привязаны к конкретному человеку, что упростит привлечение к ответственности за нарушения.
Почему ужесточают правила
За последние годы количество ДТП с участием электросамокатов выросло в восемь раз, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В 2023 году зафиксировано более 2,6 тысячи аварий, в которых погибли 31 человек, а пострадали — свыше 2,7 тысячи, включая почти тысячу детей. Новые меры направлены на повышение безопасности на дорогах, снижения количества нарушений, контроль за пользователями электротранспорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.