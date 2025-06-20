20 июня 2025

Легковушку выбросило с дороги и намотало на дерево на челябинской трассе. Видео

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На место смертельной аварии прибили сотрудники Госавтоинспекции и спасатели
На место смертельной аварии прибили сотрудники Госавтоинспекции и спасатели Фото:

На федеральной трассе М-5 «Урал» в районе Миасса Челябинской области водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, машину занесло и она въехала в дерево. Мужчина погиб, сообщила URA.RU пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«По предварительным данным, 21 июня 2025 года в 07:25 на 1782 километре автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) водитель автомобиля „Лада Веста“ в условиях дождя не справился с управлением. Транспортное средство съехало в правый кювет с последующим наездом на препятствие — дерево», — рассказали в ведомстве.

В результате 51-летний водитель погиб. Деблокировать его из салона авто пришлось спасателям. На месте аварии продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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На федеральной трассе М-5 «Урал» в районе Миасса Челябинской области водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, машину занесло и она въехала в дерево. Мужчина погиб, сообщила URA.RU пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «По предварительным данным, 21 июня 2025 года в 07:25 на 1782 километре автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) водитель автомобиля „Лада Веста“ в условиях дождя не справился с управлением. Транспортное средство съехало в правый кювет с последующим наездом на препятствие — дерево», — рассказали в ведомстве. В результате 51-летний водитель погиб. Деблокировать его из салона авто пришлось спасателям. На месте аварии продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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