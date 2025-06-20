На федеральной трассе М-5 «Урал» в районе Миасса Челябинской области водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, машину занесло и она въехала в дерево. Мужчина погиб, сообщила URA.RU пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«По предварительным данным, 21 июня 2025 года в 07:25 на 1782 километре автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) водитель автомобиля „Лада Веста“ в условиях дождя не справился с управлением. Транспортное средство съехало в правый кювет с последующим наездом на препятствие — дерево», — рассказали в ведомстве.
В результате 51-летний водитель погиб. Деблокировать его из салона авто пришлось спасателям. На месте аварии продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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