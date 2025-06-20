20 июня 2025

Груженый колесными парами для вагонов КамАЗ устроил ДТП на челябинской трассе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с двумя большегрузами и легковой машиной произошла в Ашинском районе
Авария с двумя большегрузами и легковой машиной произошла в Ашинском районе Фото:

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области произошла авария с участием двух грузовиков и легковушки. Из прицепа одной из фур высыпались колесные пары для вагонов, перегородив движение на дороге на несколько часов. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«На 1604 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) водитель автомобиля КамАЗ, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения в условиях осадков в виде дождя, допустил занос полуприцепа. Совершил столкновение с грузовым автомобилем „Сетрак“ и автомобилем „Киа“», — рассказали в ведомстве.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля марки «Сетрак» получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверс. Для уборки колесных пар временно ввели ограничения движения. В 18:18 пресс-служба ведомства сообщила о том, что движение на участке восстановлено.

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На федеральной трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области произошла авария с участием двух грузовиков и легковушки. Из прицепа одной из фур высыпались колесные пары для вагонов, перегородив движение на дороге на несколько часов. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «На 1604 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) водитель автомобиля КамАЗ, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения в условиях осадков в виде дождя, допустил занос полуприцепа. Совершил столкновение с грузовым автомобилем „Сетрак“ и автомобилем „Киа“», — рассказали в ведомстве. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля марки «Сетрак» получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверс. Для уборки колесных пар временно ввели ограничения движения. В 18:18 пресс-служба ведомства сообщила о том, что движение на участке восстановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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