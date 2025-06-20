На федеральной трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области произошла авария с участием двух грузовиков и легковушки. Из прицепа одной из фур высыпались колесные пары для вагонов, перегородив движение на дороге на несколько часов. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«На 1604 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) водитель автомобиля КамАЗ, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения в условиях осадков в виде дождя, допустил занос полуприцепа. Совершил столкновение с грузовым автомобилем „Сетрак“ и автомобилем „Киа“», — рассказали в ведомстве.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля марки «Сетрак» получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверс. Для уборки колесных пар временно ввели ограничения движения. В 18:18 пресс-служба ведомства сообщила о том, что движение на участке восстановлено.
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