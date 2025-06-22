CNN: США использовали «бомбу-бункер» при ударах по ядерным объектам Ирана

США применили сверхмощную бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известную как «бомба-бункер», при ударах по подземным ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«По словам двух источников, знакомых с операцией, Соединенные Штаты использовали бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известную как „бункер-уничтожитель“, при нанесении ударов по иранским ядерным объектам», — сообщил телеканал CNN. Сколько было сброшено MOP не уточняется, однако уточняется, что это первый случай использования «бомбы-бункер».
Согласно информационному бюллетеню ВВС США, MOP представляет собой бомбу массой 30 тысяч фунтов, содержащую шесть тысяч фунтов взрывчатого вещества. Это оружие создано специально для проникновения в укрепленные объекты противника с целью уничтожения находящегося там оружия массового поражения.
Телеканал отмечает, что для удара США задействовали бомбардировщики B-2 Spirit. Они являются единственными самолетами, способными нести подобные боеприпасы.
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана, что спровоцировало ответные меры. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты.
В ночь на 22 июня США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана. Удары пришлись по трем объектам: Фордо, Натанз и Исфахан. Все задействованные самолеты покинули воздушное пространство Ирана после завершения миссии.
В Иране атаку США по объектам на территории страны подтвердили. В Белом доме ее посчитали «эффективной».
После атаки Трамп обратился к нации. Он поблагодарил «всех, и, в частности, Бога», передает RT. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.
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