В Белом доме отреагировали на удар США по ядерным объектам Ирана

CNN: Белый дом считает, что удары по иранским ядерным объектам были эффективными
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Белый дом доволен атакой по ядерным объектам Ирана, пишет CNN
Белый дом доволен атакой по ядерным объектам Ирана, пишет CNN Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В Белом доме считают, что удары США по иранским ядерным объектам были «очень эффективными». Об этом сообщил аналитик CNN по глобальным вопросам Бретт МакГерк.

«Они считают, что удар был очень эффективным», — заявил эксперт CNN, заявив, что представители Белого дома высоко оценили результаты операции. Он уточнил, что обсуждал этот вопрос с высокопоставленным чиновником администрации. 

По словам МакГерка, один из высокопоставленных членов администрации подчеркнул важный момент: официальные лица передают региональным лидерам и иранской стороне, что на данном этапе речь идет исключительно о ядерной программе. По его словам, речь не идет о масштабной кампании — администрация по-прежнему стремится возобновить дипломатические переговоры.

Ситуация на Ближнем Востоке стала напряженной. Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана 13 июня. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам, среди которых могли оказаться предприятия в Фордо, Натанзе и Исфахане. О проведении атак сообщил президент США Дональд Трамп. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Белом доме считают, что удары США по иранским ядерным объектам были «очень эффективными». Об этом сообщил аналитик CNN по глобальным вопросам Бретт МакГерк. «Они считают, что удар был очень эффективным», — заявил эксперт CNN, заявив, что представители Белого дома высоко оценили результаты операции. Он уточнил, что обсуждал этот вопрос с высокопоставленным чиновником администрации.  По словам МакГерка, один из высокопоставленных членов администрации подчеркнул важный момент: официальные лица передают региональным лидерам и иранской стороне, что на данном этапе речь идет исключительно о ядерной программе. По его словам, речь не идет о масштабной кампании — администрация по-прежнему стремится возобновить дипломатические переговоры. Ситуация на Ближнем Востоке стала напряженной. Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана 13 июня. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам, среди которых могли оказаться предприятия в Фордо, Натанзе и Исфахане. О проведении атак сообщил президент США Дональд Трамп. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.
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