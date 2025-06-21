На Челябинскую область обрушатся дожди, грозы и порывистый ветер

Погоду в Челябинской области 22 июня испортит атмосферный фронт низкого давления. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
«Небо в регионе будет покрыто облаками, но временами выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, кое-где сильные, а в некоторых районах возможны грозы и даже град», — заявляет пресс-служба ведомства.
Отмечается, что во время грозы порывы могут достигать 25 метров в секунду и выше. Дневная температура останется комфортной — от 18 до 23 градусов тепла. Несмотря на непогоду, сотрудники МЧС призывают встретить этот день с улыбкой.
Ранее синоптики рассказали, что в первые дни июля в Челябинске ожидаются сильные дожди и грозы. Температура воздуха днем при этом будет подниматься до 24 градусов тепла
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