21 июня 2025

На Челябинскую область обрушатся дожди, грозы и порывистый ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей региона призывают быть готовыми к капризам природы
Жителей региона призывают быть готовыми к капризам природы Фото:

Погоду в Челябинской области 22 июня испортит атмосферный фронт низкого давления. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону. 

«Небо в регионе будет покрыто облаками, но временами выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, кое-где сильные, а в некоторых районах возможны грозы и даже град», — заявляет пресс-служба ведомства. 

Отмечается, что во время грозы порывы могут достигать 25 метров в секунду и выше. Дневная температура останется комфортной — от 18 до 23 градусов тепла. Несмотря на непогоду, сотрудники МЧС призывают встретить этот день с улыбкой.

Ранее синоптики рассказали, что в первые дни июля в Челябинске ожидаются сильные дожди и грозы. Температура воздуха днем при этом будет подниматься до 24 градусов тепла

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Погоду в Челябинской области 22 июня испортит атмосферный фронт низкого давления. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.  «Небо в регионе будет покрыто облаками, но временами выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, кое-где сильные, а в некоторых районах возможны грозы и даже град», — заявляет пресс-служба ведомства.  Отмечается, что во время грозы порывы могут достигать 25 метров в секунду и выше. Дневная температура останется комфортной — от 18 до 23 градусов тепла. Несмотря на непогоду, сотрудники МЧС призывают встретить этот день с улыбкой. Ранее синоптики рассказали, что в первые дни июля в Челябинске ожидаются сильные дожди и грозы. Температура воздуха днем при этом будет подниматься до 24 градусов тепла
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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