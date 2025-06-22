Разрушенные здания, 11 раненых: последствия удара Ирана по Израилю попали на видео

MDA: по меньшей мере 11 человек получили ранения в Израиле из-за удара Ирана
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Иран ударил ракетами по Израилю
Иран ударил ракетами по Израилю Фото:
новость из сюжета

По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по территории Израиля утром. Об этом сообщила пресс-служба израильской службы скорой помощи MDA.

«Медики MDA оказывают медицинскую помощь и доставляют в больницы 11 пострадавших, в том числе одного в состоянии средней степени тяжести. Еще 10 человек получили легкие травмы и ушибы», — говорится в сообщении службы скорой помощи. Сотрудники MDA продолжают проводить обследование новых мест происшествий.

В ночь на 22 июня США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В ответ на действия США, официальный Тегеран обратился в ООН с требованием провести экстренное заседание Совета Безопасности по поводу атак на свою территорию.

В ответ на атаку Иран выпустил ракеты по Израилю. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.

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По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по территории Израиля утром. Об этом сообщила пресс-служба израильской службы скорой помощи MDA. «Медики MDA оказывают медицинскую помощь и доставляют в больницы 11 пострадавших, в том числе одного в состоянии средней степени тяжести. Еще 10 человек получили легкие травмы и ушибы», — говорится в сообщении службы скорой помощи. Сотрудники MDA продолжают проводить обследование новых мест происшествий. В ночь на 22 июня США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В ответ на действия США, официальный Тегеран обратился в ООН с требованием провести экстренное заседание Совета Безопасности по поводу атак на свою территорию. В ответ на атаку Иран выпустил ракеты по Израилю. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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