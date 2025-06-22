Иран экстренно обратился в ООН после бомбежки США

Иран потребовал от Совета Безопасности ООН провести внеочередное заседание в связи с ударами США по ядерным объектам страны. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
«Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание по поводу нападения США на ядерные объекты страны», — передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Иравани. Ранее США атаковали ядерные объекты Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В Иране атаку США по объектам на территории страны подтвердили.
После удара Трамп обратился к нации, поблагодарив военных. Однако в американской Ассоциации по контролю над вооружениями ее оценили негативно.
В Конгрессе США отметили, что атака по Ирану не была одобрена и потребовали от американского лидера ответа. Также призвали к импичменту. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.
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