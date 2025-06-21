В ночь на 22 июня на улице Аральской произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель Subaru Impreza не справился с управлением и погиб от полученных травм. Удар был такой силы, что от машины осталась груда металла. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции города.
«Subaru Impreza вынесло с дороги — сначала она врезалась в припаркованную ГАЗель, затем в электроопору и перевернулась. Трагедия случилась около двух часов ночи. Мужчина, находившийся за рулем погиб на месте от полученных травм», — заявили в пресс-службе ведомства.
На место аварии выезжал врио начальника Госавтоинспекции Челябинска Олег Жиляев. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия.
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