21 июня 2025

Subaru Impreza врезалась в ГАЗель и опору в Челябинске: водитель погиб. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель скончался от полученных травм
Водитель скончался от полученных травм Фото:

В ночь на 22 июня на улице Аральской произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель Subaru Impreza не справился с управлением и погиб от полученных травм. Удар был такой силы, что от машины осталась груда металла. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции города.

«Subaru Impreza вынесло с дороги — сначала она врезалась в припаркованную ГАЗель, затем в электроопору и перевернулась. Трагедия случилась около двух часов ночи. Мужчина, находившийся за рулем погиб на месте от полученных травм», — заявили в пресс-службе ведомства. 

На место аварии выезжал врио начальника Госавтоинспекции Челябинска Олег Жиляев. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия.

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В ночь на 22 июня на улице Аральской произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель Subaru Impreza не справился с управлением и погиб от полученных травм. Удар был такой силы, что от машины осталась груда металла. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции города. «Subaru Impreza вынесло с дороги — сначала она врезалась в припаркованную ГАЗель, затем в электроопору и перевернулась. Трагедия случилась около двух часов ночи. Мужчина, находившийся за рулем погиб на месте от полученных травм», — заявили в пресс-службе ведомства.  На место аварии выезжал врио начальника Госавтоинспекции Челябинска Олег Жиляев. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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