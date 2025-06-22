Конец июня 2025 под знаком бурь: когда ждать ухудшения

Июнь 2025 года выдался непростым для метеочувствительных людей. Месяц начался с геомагнитного шторма и активного солнечного фона, и, судя по прогнозам, завершится он тоже неспокойно. Что ждать от магнитосферы в последние дни июня и в начале июля — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки: данные июня 2025 года
С первых дней июня на Солнце наблюдалась повышенная активность. Уже 1 июня специалисты зафиксировали геомагнитный шторм с индексом Kp = 7 — это высокий показатель, означающий сильное воздействие на магнитосферу Земли. 2 июня колебания сохранились на уровне 4–7 баллов, но затем обстановка начала стабилизироваться.
Однако 20 июня произошла мощная солнечная вспышка класса Х — одна из сильнейших за весь год. Сильнее были только события в мае и феврале. Несмотря на яркость, выброс частиц прошел мимо Земли, что уберегло от очередной бури. Тем не менее сам факт такой вспышки говорит о нестабильной солнечной активности в этом периоде.
Прогноз магнитных бурь: что будет до конца июня
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, магнитная обстановка до конца месяца будет меняться.
- 23–25 июня — обстановка будет относительно спокойной. Вероятность геомагнитных бурь 17% — это низкий риск. Уровень активности — около 3,5–4 баллов по шкале Kp, зеленая зона.
- 26–28 июня — ожидается рост геомагнитной активности. Показатель поднимется до 4 баллов, что соответствует оранжевому уровню. Это значит, что у чувствительных людей могут проявляться типичные симптомы: усталость, скачки давления, бессонница.
- 29–30 июня — бури пойдут на спад, показатели вернутся к зеленому уровню. Последние дни месяца обещают быть спокойными.
Начало июля: прогноз магнитной активности
Июль начнется относительно благоприятно — с 1 по 6 число магнитосфера будет в зеленой зоне. Однако уже 7 июля возможен подъем до оранжевого уровня, а к 10–11 числу ожидается пик — пятибалльная буря, красный уровень. Это может сказаться на самочувствии, особенно у людей с хроническими заболеваниями.
Что такое магнитные бури и как от них защититься
Магнитные бури — это ответ магнитного поля Земли на вспышки и выбросы плазмы на Солнце. Когда такие частицы долетают до планеты, магнитосфера начинает «вибрировать». Эти возмущения могут влиять на технику (связь, навигацию, электросети), а также на самочувствие людей. Однако влияние магнитных бурь на здоровье пока не доказано.
Особенно остро бури ощущают метеочувствительные — могут появиться головные боли, скачки давления, тревожность, слабость, раздражительность, бессонница. У людей с хроническими заболеваниями (гипертония, сердечно-сосудистые проблемы) симптомы бывают более выраженными.
Как можно снизить влияние магнитных бурь:
- Следите за режимом сна. Важен полноценный отдых — ложитесь спать вовремя, не перегружайте мозг перед сном новостями и гаджетами.
- Не перегружайте организм. Отложите тяжелые тренировки, не переедайте. Даже обычная прогулка на воздухе будет полезнее, чем работа на износ.
- Пейте воду. Во время бурь тело быстрее теряет влагу. Недостаток воды усиливает головную боль и вялость.
- Ограничьте кофе, алкоголь и сигареты. Они повышают давление и усиливают нагрузку на сосуды.
- Контролируйте самочувствие. Измеряйте давление и пульс, особенно если у вас гипертония или аритмия. При необходимости — принимайте лекарства, прописанные врачом.
- Соблюдайте информационную диету. Во время бурь психика реагирует острее, поэтому стоит сократить время в соцсетях и новостях.
- Смотрите на погоду, а не только в прогноз. Если чувствуете упадок сил, не списывайте все на себя — возможно, дело в буре. Позвольте себе немного сбавить темп.
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