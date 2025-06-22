84-я годовщина Великой Отечественной войны: как все начиналось

Сегодня Россия отмечает День памяти и скорби в честь начала 84-й годовщины Великой Отечественной войны (1941–1945), одного из самых трагичных событий в истории страны. Этот день посвящен миллионам советских граждан, погибших в борьбе с нацистской Германией. Война, унесшая около 27 миллионов жизней, началась 22 июня 1941 года с вероломного нападения Германии на Советский Союз. Как проходит День памяти и скорби, какие моменты стали ключевыми и что вспоминали солдаты о первом дне войны — в материале URA.RU.
Когда отмечают День памяти и скорби
День памяти и скорби ежегодно отмечается в России 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны. В 2025 году эта дата выпадает на воскресенье. Памятная дата была официально закреплена указом президента РФ Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года и включена в перечень памятных дат Федеральным законом от 13 марта 1995 года (с изменениями от 13 июня 2023 года). В этот день страна скорбит по всем, кто ценой своей жизни защитил Родину или стал жертвой войны, а также чествует героизм советского народа.
Как все начиналось
Вероломное нападение
Рано утром 22 июня 1941 года, около 4:00, нацистская Германия и ее союзники (Румыния, Италия, Венгрия, Словакия, Финляндия) без объявления войны начали операцию «Барбаросса» — крупнейшее вторжение в истории. Немецкая армия, насчитывавшая около трех миллионов солдат, 3580 танков и 7184 самолета, нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военным базам и городам СССР на глубину до 250–300 км от границы. Минск, Киев, Одесса, Рига, Вильнюс, Севастополь и Брест подверглись бомбардировкам.
Советский Союз на момент нападения располагал 3,3 миллиона солдат, 59 787 орудиями, 10 743 самолетами (из которых лишь 20% были новыми) и 12 782 танками, включая 1475 современных Т-34 и КВ. Однако внезапность атаки и недостаточная готовность привели к катастрофическим потерям: за первую неделю боев Красная Армия потеряла около 150 тысяч солдат убитыми и ранеными.
Хронология первых 12 часов 22 июня 1941 года
Первые часы войны были насыщены событиями. Именно они определили дальнейший ход конфликта.
- 00:30, Москва, Народный комиссариат обороны: разработка директивы №1 для западных округов о приведении войск в боевую готовность, рассредоточении авиации и занятии укрепрайонов. Директива предупреждала о возможных провокациях, но не дошла до адресатов из-за диверсий на линиях связи. В первые сутки Красная Армия потеряла около 1200 самолетов, в основном на земле.
- 02:30, Москва, Наркомат иностранных дел: немецкий посол Фридрих-Вернер фон дер Шуленбург обвиняет СССР во «враждебных действиях» и объявляет, что глава нацисткой Германии Адольф Гитлер приказал «противостоять советской угрозе». Это стало формальным началом войны.
- 03:05, Кронштадт: 14 бомбардировщиков Ju-88 сбрасывают 28 магнитных мин, что де-факто знаменует начало боевых действий.
- 03:06, Севастополь, штаб Черноморского флота: начальник штаба Иван Елисеев приказывает открыть огонь по самолетам люфтваффе, нарушившим воздушное пространство.
- 03:15, советско-германская граница: немецкая артиллерия начинает артподготовку, сотни самолетов бомбят города (Брест, Минск, Киев, Севастополь и др.). Начинается массовая эвакуация населения, сопровождаемая паникой.
- 03:17, Москва, Генеральный штаб РККА: получена телеграмма из Севастополя о бомбардировке города.
- 03:45, Белостокский выступ: начало Белостокско-Минского сражения, приведшего к окружению и разгрому советских войск. Минск пал через неделю.
- 04:15, Брестская крепость: немцы начинают штурм после артподготовки, рассчитывая захватить крепость за 8 часов. Защитники держались до конца июля.
- 04:30, Москва, Кремль: Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин на совещании с наркомом обороны Семеном Тимошенко и главой Генштаба Георгием Жуковым сомневается, что нападение — это не провокация, но они настаивают: это война.
- 05:00, Берлин, Министерство иностранных дел Германии: посол СССР Владимир Деканозов получает ноту, подтверждающую начало войны де-юре.
- 07:00, Москва, Кремль: решение о всеобщей мобилизации и введении военного положения в стране. За месяцы войны было призвано около 5 миллионов человек.
- 07:15, Москва, Кремль: выработана директива №2, предписывающая уничтожать врага, но не переходить границу. Директива дошла до войск.
- 08:19, Берлин, посольство СССР: военный атташе Василий Тупиков отправляет в Москву шифровку со словом «Гроза».
- 09:30, Москва, Кремль: подготовка обращения к народу, зачитать которое поручено Вячеславу Молотову.
Обращение Молотова
В 12:15 по московскому времени по радио выступил народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов. Он сообщил о нападении Германии, назвав его «беспримерным вероломством», и впервые употребил термин «Отечественная война», сравнив вторжение Гитлера с походом Наполеона Бонапарта 1812 года. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» — завершил он речь, которая вошла в историю. По воспоминаниям маршала Георгия Жукова, Иосиф Сталин, находившийся в шоке от нападения, не смог выступить лично, но участвовал в составлении текста обращения. Миф, что о начале войны объявил диктор Юрий Левитан, возник из-за его перезаписи обращения в 1960-х годах.
Первые сражения
Одним из первых боев стала оборона Брестской крепости, начавшаяся на рассвете 22 июня. Немецкое командование рассчитывало захватить крепость за 8 часов, но защитники держались до конца июля, несмотря на численное превосходство врага. Этот подвиг стал символом стойкости советских солдат. В тот же день была создана Ставка Верховного Главнокомандования, а Президиум Верховного Совета СССР объявил мобилизацию граждан 1905–1918 годов рождения.
История памятного дня
Отсутствие официальной даты
До 1992 года 22 июня не был официальной памятной датой в СССР и России. В советское время акцент делался на празднование Дня Победы 9 мая, а начало войны оставалось в тени как трагический момент. Лишь в 1992 году Постановлением Президиума Верховного Совета РФ 22 июня был объявлен Днем памяти защитников Отечества.
Установление Дня памяти и скорби
8 июня 1996 года президент Борис Ельцин подписал указ, переименовавший дату в День памяти и скорби, подчеркивая ее значение для всех граждан страны, а не только участников войны. В 2007 году президент Владимир Путин внес изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», окончательно закрепив 22 июня как День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. С тех пор эта дата стала одной из ключевых в календаре, напоминая о жертвах и героизме советского народа.
Как проходит День памяти и скорби сейчас
Регламент мероприятий
В День памяти и скорби в России действует строгий регламент, установленный федеральным законодательством. На зданиях государственных учреждений и кораблях ВМФ приспускаются государственные флаги, а на жилых домах вывешиваются флаги с траурными лентами. Развлекательные передачи и мероприятия на телевидении, радио и в учреждениях культуры отменяются. В 12:15 по московскому времени во всех регионах проводится общероссийская минута молчания, приуроченная к времени обращения Молотова в 1941 году.
Траурные мероприятия
- Акция «Свеча памяти». С 2009 года ежегодно в ночь на 22 июня по всей России зажигаются свечи в память о погибших. В 2024 году участники акции зажгли более 908 миллионов виртуальных свечей на сайте «Свеча памяти».
- Вахта памяти. Вечный огонь. С 1992 года в Москве у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду проводится акция, начинающаяся в 4:00 с включения записи обращения о начале войны. С 2015 года акция стала общероссийской, проходя в городах-героях и городах воинской славы.
- Возложение венков и цветов. Руководители страны, региональные власти и представители ветеранских организаций возлагают венки к мемориалам, таким как Могила Неизвестного солдата в Москве, мемориалы в Бресте, Волгограде и других городах.
- Патриотические мероприятия. По всей стране проходят митинги, выставки, лекции и показы фильмов о войне. В 2025 году в ряде регионов запланированы реконструкции первых боев и встречи с ветеранами.
Важные моменты
Масштаб трагедии
Великая Отечественная война длилась 1418 дней и унесла около 27 миллионов жизней советских граждан — 40% всех потерь Второй мировой войны. Нацистами было разрушено 1710 городов, 70 тысяч деревень, 31 850 промышленных предприятий, 40 тысяч больниц и 84 тысячи школ. Около 25 миллионов человек остались без крова. Война затронула каждую семью, оставив неизгладимый след в истории.
Героизм и перелом
Несмотря на катастрофический старт, советский народ смог переломить ход войны. Ключевыми событиями стали оборона Брестской крепости (июнь–июль 1941), битва за Москву (1941–1942) и Сталинградская битва (1942–1943), которая изменила ход Второй мировой войны. Советские войска освободили не только свою страну, но и народы Европы, включая Польшу, где за свободу погибло 600 тысяч красноармейцев.
Международное значение
Великая Отечественная война стала решающей частью Второй мировой войны. По словам Генерального секретаря ООН, она была «самой героической борьбой за свободу и освобождение». Победа СССР определила разгром нацистской Германии и ее союзников, внеся вклад в послевоенное мироустройство.
Каким запомнился первый день войны
Первый день войны остался в памяти солдат и граждан как момент шока, но и решимости. «Выйдя на улицу, мы сразу уловили что-то необычное: прохожие торопились, толпы у репродукторов, очереди у магазинов. Оказалось, что выступал Молотов, сообщивший о нападении Германии. Сразу почувствовалась опасность, нависшая над страной», — записал в дневнике 14-летний школьник из Ленинграда Игорь Малахов.
«Слушал речь Молотова вместе с бойцами. Они негодовали из-за бандитского нападения Гитлера и рвались в бой. Замечательный народ! Раньше их проступки раздражали, но, когда речь пошла о великом деле, они показали себя молодцами», — вспоминал служивший в армии Сергей Хомко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.