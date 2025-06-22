Путин возложил венок в Могиле Неизвестного Солдата. Видео

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Путин почтил память погибших в Великой Отечественной войне
Путин почтил память погибших в Великой Отечественной войне Фото:

Президент России Владимир Путин сегодня почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Это мероприятие приурочено к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

«Владимир Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата», — сообщает официальный telegram-канал Кремля. Глава государства также возложил цветы к памятным знакам городов-героев и к памятнику в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

Могила Неизвестного Солдата — это мемориальный комплекс, находящийся у стен Кремля в Александровском саду. Созданный в 1967 году, ансамбль был разработан архитекторами Дмитрием Бурдином, Владимиром Климовым, Юрием Рабаевым и скульптором Николаем Томским. Монумент признан объектом культурного наследия России и получил статус Общенационального мемориала воинской славы.

Каждый год на значимые даты и во время национальных праздников к Могиле Неизвестного Солдата приходят возлагать цветы государственные деятели, международные делегации, лидеры иностранных стран, ветераны Великой Отечественной войны, а также студенты образовательных учреждений Министерства обороны.

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Президент России Владимир Путин сегодня почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Это мероприятие приурочено к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны. «Владимир Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата», — сообщает официальный telegram-канал Кремля. Глава государства также возложил цветы к памятным знакам городов-героев и к памятнику в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы». Могила Неизвестного Солдата — это мемориальный комплекс, находящийся у стен Кремля в Александровском саду. Созданный в 1967 году, ансамбль был разработан архитекторами Дмитрием Бурдином, Владимиром Климовым, Юрием Рабаевым и скульптором Николаем Томским. Монумент признан объектом культурного наследия России и получил статус Общенационального мемориала воинской славы. Каждый год на значимые даты и во время национальных праздников к Могиле Неизвестного Солдата приходят возлагать цветы государственные деятели, международные делегации, лидеры иностранных стран, ветераны Великой Отечественной войны, а также студенты образовательных учреждений Министерства обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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