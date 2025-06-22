Президент России Владимир Путин сегодня почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Это мероприятие приурочено к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
«Владимир Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата», — сообщает официальный telegram-канал Кремля. Глава государства также возложил цветы к памятным знакам городов-героев и к памятнику в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».
Могила Неизвестного Солдата — это мемориальный комплекс, находящийся у стен Кремля в Александровском саду. Созданный в 1967 году, ансамбль был разработан архитекторами Дмитрием Бурдином, Владимиром Климовым, Юрием Рабаевым и скульптором Николаем Томским. Монумент признан объектом культурного наследия России и получил статус Общенационального мемориала воинской славы.
Каждый год на значимые даты и во время национальных праздников к Могиле Неизвестного Солдата приходят возлагать цветы государственные деятели, международные делегации, лидеры иностранных стран, ветераны Великой Отечественной войны, а также студенты образовательных учреждений Министерства обороны.
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