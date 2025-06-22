Глава МИД Ирана рассчитывает на встречу с Путиным

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Глава МИД Ирана Арагчи сообщил, что едет в Россию для встречи с Путиным
Глава МИД Ирана Арагчи сообщил, что едет в Россию для встречи с Путиным Фото:

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отправляется в Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом иранский политик сообщил во время пресс-конференции в Стамбуле. 

«Я еду в Москву сегодня, и завтра утром у меня встреча с президентом Путиным» — заявил Арагчи. Трансляция его выступления велась на телеканале TRT World. Министр подчеркнул, что между Москвой и Тегераном установлены отношения стратегического партнерства, а также выразил уверенность в том, что Россия и Иран являются дружественными государствами. По его словам, обе страны регулярно проводят консультации и согласовывают свои позиции по ключевым вопросам.

Арагчи отметил, что РФ, как постоянный член Совета Безопасности ООН, вместе с Китаем пыталась внести резолюцию о прекращении военных действий, хотя ситуация изменилась, и этот вопрос будет обсужден. Министр также указал на роль России в СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий по ядерной программе Ирана), отметив ее поддержку переговоров. 

В ночь с субботы на воскресенье Соединенные Штаты нанесли авиаудары по трем иранским ядерным объектам, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. Как отметил президент США Дональд Трамп, главной целью операции было ограничение ядерного потенциала Ирана. Он подчеркнул, что Тегеран должен принять решение о прекращении конфликта, иначе страна столкнется с гораздо более серьезными последствиями. В ответ на произошедшее иранские власти обратились с требованием о созыве внеочередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ, а также Совета Безопасности ООН.

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Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отправляется в Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом иранский политик сообщил во время пресс-конференции в Стамбуле.  «Я еду в Москву сегодня, и завтра утром у меня встреча с президентом Путиным» — заявил Арагчи. Трансляция его выступления велась на телеканале TRT World. Министр подчеркнул, что между Москвой и Тегераном установлены отношения стратегического партнерства, а также выразил уверенность в том, что Россия и Иран являются дружественными государствами. По его словам, обе страны регулярно проводят консультации и согласовывают свои позиции по ключевым вопросам. Арагчи отметил, что РФ, как постоянный член Совета Безопасности ООН, вместе с Китаем пыталась внести резолюцию о прекращении военных действий, хотя ситуация изменилась, и этот вопрос будет обсужден. Министр также указал на роль России в СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий по ядерной программе Ирана), отметив ее поддержку переговоров.  В ночь с субботы на воскресенье Соединенные Штаты нанесли авиаудары по трем иранским ядерным объектам, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. Как отметил президент США Дональд Трамп, главной целью операции было ограничение ядерного потенциала Ирана. Он подчеркнул, что Тегеран должен принять решение о прекращении конфликта, иначе страна столкнется с гораздо более серьезными последствиями. В ответ на произошедшее иранские власти обратились с требованием о созыве внеочередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ, а также Совета Безопасности ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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