21 июня 2025

На челябинском участке трассы М-5 разбились три грузовика, есть погибшие. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте аварии работают сотрудники МЧС и Госавтоинспекции
На месте аварии работают сотрудники МЧС и Госавтоинспекции Фото:

На 1652 км автодороги М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) на территории Катав-Ивановского района произошло столкновение трех грузовиков возле города Бакал. Есть погибшие. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону. 

«При столкновении трех грузовых автомобилей погибли 2 человека. Произошло возгорание двух автомобилей и розлив топлива», — отмечает пресс-служба ведомства. 

Силы МЧС России работают на месте. Организована работа по ликвидации возгорания. В Госавтоинспекции региона сообщают, что движение на данном участке полностью перекрыто, выясняются обстоятельства происшествия.

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На 1652 км автодороги М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) на территории Катав-Ивановского района произошло столкновение трех грузовиков возле города Бакал. Есть погибшие. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.  «При столкновении трех грузовых автомобилей погибли 2 человека. Произошло возгорание двух автомобилей и розлив топлива», — отмечает пресс-служба ведомства.  Силы МЧС России работают на месте. Организована работа по ликвидации возгорания. В Госавтоинспекции региона сообщают, что движение на данном участке полностью перекрыто, выясняются обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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