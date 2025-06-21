На 1652 км автодороги М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) на территории Катав-Ивановского района произошло столкновение трех грузовиков возле города Бакал. Есть погибшие. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
«При столкновении трех грузовых автомобилей погибли 2 человека. Произошло возгорание двух автомобилей и розлив топлива», — отмечает пресс-служба ведомства.
Силы МЧС России работают на месте. Организована работа по ликвидации возгорания. В Госавтоинспекции региона сообщают, что движение на данном участке полностью перекрыто, выясняются обстоятельства происшествия.
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