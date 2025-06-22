Кухарук поручил реализовать замысел мансийского писателя

В Ханты-Мансийском районе планируется восстановить территорию, где жил и творил мансийский писатель Юван Шесталов. Поэт черпал здесь силу и хотел создать место притяжения молодежи. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук пообщался с родственниками творца и решил поддержать эту идею.
«Сегодня посетил место, где жил, творил и нашел свой последний приют выдающийся мансийский поэт и писатель Юван Николаевич Шесталов. Он планировал создать этноисторическое стойбище. По его задумке оно должно было стать центром притяжения, где молодежь могла бы изучать историю и культуру коренных народов Севера, развивать свой творческий потенциал. Поручил профильным ведомствам проработать проект по восстановлению территории», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.
Это место расположено вблизи Байбалаковской протоки. Сейчас оно находится в запустении. Кухарук поделился, что после посещения сам почувствовал силу духов и энергию этого мета. Восстановление территории позволит сохранить память о мансийском писателе.
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