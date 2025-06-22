22 июня 2025
21 июня 2025

Кухарук поручил реализовать замысел мансийского писателя

Кухарук решил восстановить территорию, где жил мансийский писатель Шесталов
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук остался под впечатлением после рассказа родственников писателя о его жизни и быте
Кухарук остался под впечатлением после рассказа родственников писателя о его жизни и быте Фото:

В Ханты-Мансийском районе планируется восстановить территорию, где жил и творил мансийский писатель Юван Шесталов. Поэт черпал здесь силу и хотел создать место притяжения молодежи. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук пообщался с родственниками творца и решил поддержать эту идею.

«Сегодня посетил место, где жил, творил и нашел свой последний приют выдающийся мансийский поэт и писатель Юван Николаевич Шесталов. Он планировал создать этноисторическое стойбище. По его задумке оно должно было стать центром притяжения, где молодежь могла бы изучать историю и культуру коренных народов Севера, развивать свой творческий потенциал. Поручил профильным ведомствам проработать проект по восстановлению территории», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.

Это место расположено вблизи Байбалаковской протоки. Сейчас оно находится в запустении. Кухарук поделился, что после посещения сам почувствовал силу духов и энергию этого мета. Восстановление территории позволит сохранить память о мансийском писателе.

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В Ханты-Мансийском районе планируется восстановить территорию, где жил и творил мансийский писатель Юван Шесталов. Поэт черпал здесь силу и хотел создать место притяжения молодежи. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук пообщался с родственниками творца и решил поддержать эту идею. «Сегодня посетил место, где жил, творил и нашел свой последний приют выдающийся мансийский поэт и писатель Юван Николаевич Шесталов. Он планировал создать этноисторическое стойбище. По его задумке оно должно было стать центром притяжения, где молодежь могла бы изучать историю и культуру коренных народов Севера, развивать свой творческий потенциал. Поручил профильным ведомствам проработать проект по восстановлению территории», — поделился Кухарук в своем telegram-канале. Это место расположено вблизи Байбалаковской протоки. Сейчас оно находится в запустении. Кухарук поделился, что после посещения сам почувствовал силу духов и энергию этого мета. Восстановление территории позволит сохранить память о мансийском писателе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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