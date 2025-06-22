22 июня 2025

Трамп допустил возможность смены власти в Иране

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По мнению Трампа нынешний режим в Иране не способен сделать страну великой
По мнению Трампа нынешний режим в Иране не способен сделать страну великой Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности смены власти в Иране, если нынешнее руководство страны не сможет добиться значимых перемен. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Использовать термин „смена режима“ неполиткорректно, но если нынешний иранский режим не может вернуть Ирану былое величие, почему бы не быть смене режима?» — отметил Трамп в своем сообщении. По его мнению, действующее правительство Ирана не справляется с задачей по восстановлению позиций страны на мировой арене.

В ночь на 22 июня вооруженные силы США нанесли авиационные удары по трем важнейшим ядерным объектам Ирана, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. Власти Ирана, столицей которого является Тегеран, охарактеризовали эти действия как начало «опасной войны» и подчеркнули свою готовность ответить асимметрично. В Вашингтоне принимают меры предосторожности в ожидании возможных ответных действий со стороны Ирана после нанесения ударов по его ядерной инфраструктуре. Развитие ситуации вызывает серьезную обеспокоенность мирового сообщества, отмечается резкая эскалация напряженности в регионе. О реакции других стран читайте в материале URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп заявил о возможности смены власти в Иране, если нынешнее руководство страны не сможет добиться значимых перемен. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social. «Использовать термин „смена режима“ неполиткорректно, но если нынешний иранский режим не может вернуть Ирану былое величие, почему бы не быть смене режима?» — отметил Трамп в своем сообщении. По его мнению, действующее правительство Ирана не справляется с задачей по восстановлению позиций страны на мировой арене. В ночь на 22 июня вооруженные силы США нанесли авиационные удары по трем важнейшим ядерным объектам Ирана, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. Власти Ирана, столицей которого является Тегеран, охарактеризовали эти действия как начало «опасной войны» и подчеркнули свою готовность ответить асимметрично. В Вашингтоне принимают меры предосторожности в ожидании возможных ответных действий со стороны Ирана после нанесения ударов по его ядерной инфраструктуре. Развитие ситуации вызывает серьезную обеспокоенность мирового сообщества, отмечается резкая эскалация напряженности в регионе. О реакции других стран читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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