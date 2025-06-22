Минздрав Крыма рассказал о состоянии искусанного львами владельца парка «Тайган»

Минздрав Крыма: состояние покусанного львами Зубкова остается тяжелым
© Служба новостей «URA.RU»
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Львы набросились на владельца парка «Тайган»
Львы набросились на владельца парка «Тайган» Фото:

Владелец и директор зоопарка «Тайган» Олег Зубков был экстренно госпитализирован в центральную районную больницу города Белогорск после нападения льва во время кормления хищников. Состояние Зубкова оценивается как тяжелое, сообщили в Минздраве Республики Крым.

«В настоящее время владелец парка „Тайган“ Олег Зубков доставлен в ГБУЗ РК „Белогорская центральная районная больница“. Состояние пациента тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщает региональный Минздрав в telegram-канале.

Инцидент произошел сегодня, 22 июня 2025 года. По словам свидетелей, во время кормления лев неожиданно напал на Зубкова, который самостоятельно смог выбраться из клетки, но вскоре потерял сознание из-за полученных травм. На место происшествия были вызваны экстренные медицинские службы, которые оперативно доставили пострадавшего в больницу.

Прокуратура Крыма уже начала проверку по факту инцидента. Основное внимание следствия направлено на соблюдение требований законодательства о содержании и обращении с дикими животными в зоопарке. «Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка в городе Белогорске», — указало ведомство в telegram-канале.

В связи с серьезностью состояния Зубкова, в Белогорск направлены специалисты службы санитарной авиации. После стабилизации состояния Зубкова планируется его перевод в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко для дальнейшего лечения.

Следственный комитет России по Республике Крым также организовал проверку по данному факту, рассматривая возможные нарушения статей 238 и 143 УК РФ, касающихся обеспечения безопасности при эксплуатации объектов, представляющих повышенную опасность для окружающих. «Следователи проводят проверку по факту нападения хищника на директора парка львов „Тайган“», — пишет Следком Крыма и Севастополя в Telegram

Директор парка «Тайган» известен своей работой по сохранению и разведению львов и других хищников. Парк регулярно принимает туристов и считается одним из крупнейших в Крыму.

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Владелец и директор зоопарка «Тайган» Олег Зубков был экстренно госпитализирован в центральную районную больницу города Белогорск после нападения льва во время кормления хищников. Состояние Зубкова оценивается как тяжелое, сообщили в Минздраве Республики Крым. «В настоящее время владелец парка „Тайган“ Олег Зубков доставлен в ГБУЗ РК „Белогорская центральная районная больница“. Состояние пациента тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщает региональный Минздрав в telegram-канале. Инцидент произошел сегодня, 22 июня 2025 года. По словам свидетелей, во время кормления лев неожиданно напал на Зубкова, который самостоятельно смог выбраться из клетки, но вскоре потерял сознание из-за полученных травм. На место происшествия были вызваны экстренные медицинские службы, которые оперативно доставили пострадавшего в больницу. Прокуратура Крыма уже начала проверку по факту инцидента. Основное внимание следствия направлено на соблюдение требований законодательства о содержании и обращении с дикими животными в зоопарке. «Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка в городе Белогорске», — указало ведомство в telegram-канале. В связи с серьезностью состояния Зубкова, в Белогорск направлены специалисты службы санитарной авиации. После стабилизации состояния Зубкова планируется его перевод в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко для дальнейшего лечения. Следственный комитет России по Республике Крым также организовал проверку по данному факту, рассматривая возможные нарушения статей 238 и 143 УК РФ, касающихся обеспечения безопасности при эксплуатации объектов, представляющих повышенную опасность для окружающих. «Следователи проводят проверку по факту нападения хищника на директора парка львов „Тайган“», — пишет Следком Крыма и Севастополя в Telegram.  Директор парка «Тайган» известен своей работой по сохранению и разведению львов и других хищников. Парк регулярно принимает туристов и считается одним из крупнейших в Крыму.
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