Львы набросились на владельца знаменитого крымского парка «Тайган»

Владелец известного крымского парка «Тайган» Олег Зубков подвергся нападению львов. В результате он получил серьезные ранения в области шеи.
«Инцидент произошел сегодня в начале седьмого вечера во время кормления. После нападения хищных кошек у Зубкова серьезная травма головы и шеи, а также повреждено легкое», — пишет Shot.
Пострадавший потерял значительный объем крови и в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Для его транспортировки к месту госпитализации был направлен санитарный вертолет. Ожидается, что Зубкова доставят в Межрегиональный медицинский центр имени Семашко.
В 2024 году в этом же парке трое львов загрызли сотрудницу Леокадию Перевалову, которая работала там 17 лет. Женщина в тот момент убирала клетку.
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