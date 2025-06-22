Львы набросились на владельца знаменитого крымского парка «Тайган»

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Хищники напали на Зубкова, кода тот их кормил
Хищники напали на Зубкова, кода тот их кормил Фото:

Владелец известного крымского парка «Тайган» Олег Зубков подвергся нападению львов. В результате он получил серьезные ранения в области шеи.

«Инцидент произошел сегодня в начале седьмого вечера во время кормления. После нападения хищных кошек у Зубкова серьезная травма головы и шеи, а также повреждено легкое», — пишет Shot.

Пострадавший потерял значительный объем крови и в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Для его транспортировки к месту госпитализации был направлен санитарный вертолет. Ожидается, что Зубкова доставят в Межрегиональный медицинский центр имени Семашко.

В 2024 году в этом же парке трое львов загрызли сотрудницу Леокадию Перевалову, которая работала там 17 лет. Женщина в тот момент убирала клетку.

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Владелец известного крымского парка «Тайган» Олег Зубков подвергся нападению львов. В результате он получил серьезные ранения в области шеи. «Инцидент произошел сегодня в начале седьмого вечера во время кормления. После нападения хищных кошек у Зубкова серьезная травма головы и шеи, а также повреждено легкое», — пишет Shot. Пострадавший потерял значительный объем крови и в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Для его транспортировки к месту госпитализации был направлен санитарный вертолет. Ожидается, что Зубкова доставят в Межрегиональный медицинский центр имени Семашко. В 2024 году в этом же парке трое львов загрызли сотрудницу Леокадию Перевалову, которая работала там 17 лет. Женщина в тот момент убирала клетку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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