В Ростовской области из-за атаки ВСУ вспыхнул пожар на предприятии

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На промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание
На промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание Фото:

Промышленное предприятие в Каменском районе Ростовской области загорелось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 23 июня. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«По северу Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки… В результате атаки на промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание. На место выехали подразделения МЧС. По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал. Информация уточняется», — написал Слюсарь.

В сообщении также указано, что силы ПВО уничтожили беспилотники в нескольких районах области — Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском. Глава региона добавил, что оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки и уточнению информации о возможных повреждениях на территории предприятий.

По данным властей, угрозы для жизни и здоровья жителей региона нет. Состояние объектов инфраструктуры и предприятий оценивается специалистами на месте происшествия.

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Промышленное предприятие в Каменском районе Ростовской области загорелось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 23 июня. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. «По северу Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки… В результате атаки на промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание. На место выехали подразделения МЧС. По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал. Информация уточняется», — написал Слюсарь. В сообщении также указано, что силы ПВО уничтожили беспилотники в нескольких районах области — Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском. Глава региона добавил, что оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки и уточнению информации о возможных повреждениях на территории предприятий. По данным властей, угрозы для жизни и здоровья жителей региона нет. Состояние объектов инфраструктуры и предприятий оценивается специалистами на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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