В России хотят смягчить визовый режим для иностранцев

Минэкономразвития: в РФ обсуждают смягчение визового режима для иностранцев
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В России работают над смягчением визового режима для иностранцев
В России работают над смягчением визового режима для иностранцев Фото:

Российские власти рассматривают возможность смягчения визового режима для иностранных граждан, включая введение многократных электронных виз. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«[Смягчение визового режима] обсуждается, да. Есть разные мнения по этому поводу и у бизнеса, и у федеральных органов исполнительной власти. Вопрос нелегкий, в том числе из-за геополитической ситуации, поэтому тут, конечно, важно учитывать мнения всех ведомств и видеть все риски от таких шагов», — отметил Кондратьев в раговоре с журналистами в ходе ПМЭФ. Его слова передает ТАСС. 

Ранее замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщал о проработке с Министерством иностранных дел РФ ряда инициатив по либерализации въезда в страну. В частности, речь идет о внедрении многократных электронных виз, возможности получения виз по прибытии, а также изменении сроков их действия и стоимости.

Ранее российские власти уже предпринимали шаги по либерализации визового режима, обсуждая с США возможность упрощения выдачи виз и смягчения ограничений для сотрудников дипмиссий. Эти инициативы стали актуальны после значительного усложнения процедуры получения американских виз для россиян и введения дополнительных ограничений на передвижение дипломатов обеих стран на фоне ухудшения двусторонних отношений.

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Российские власти рассматривают возможность смягчения визового режима для иностранных граждан, включая введение многократных электронных виз. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «[Смягчение визового режима] обсуждается, да. Есть разные мнения по этому поводу и у бизнеса, и у федеральных органов исполнительной власти. Вопрос нелегкий, в том числе из-за геополитической ситуации, поэтому тут, конечно, важно учитывать мнения всех ведомств и видеть все риски от таких шагов», — отметил Кондратьев в раговоре с журналистами в ходе ПМЭФ. Его слова передает ТАСС.  Ранее замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщал о проработке с Министерством иностранных дел РФ ряда инициатив по либерализации въезда в страну. В частности, речь идет о внедрении многократных электронных виз, возможности получения виз по прибытии, а также изменении сроков их действия и стоимости. Ранее российские власти уже предпринимали шаги по либерализации визового режима, обсуждая с США возможность упрощения выдачи виз и смягчения ограничений для сотрудников дипмиссий. Эти инициативы стали актуальны после значительного усложнения процедуры получения американских виз для россиян и введения дополнительных ограничений на передвижение дипломатов обеих стран на фоне ухудшения двусторонних отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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