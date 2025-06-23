В России хотят смягчить визовый режим для иностранцев

Российские власти рассматривают возможность смягчения визового режима для иностранных граждан, включая введение многократных электронных виз. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«[Смягчение визового режима] обсуждается, да. Есть разные мнения по этому поводу и у бизнеса, и у федеральных органов исполнительной власти. Вопрос нелегкий, в том числе из-за геополитической ситуации, поэтому тут, конечно, важно учитывать мнения всех ведомств и видеть все риски от таких шагов», — отметил Кондратьев в раговоре с журналистами в ходе ПМЭФ. Его слова передает ТАСС.
Ранее замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщал о проработке с Министерством иностранных дел РФ ряда инициатив по либерализации въезда в страну. В частности, речь идет о внедрении многократных электронных виз, возможности получения виз по прибытии, а также изменении сроков их действия и стоимости.
Ранее российские власти уже предпринимали шаги по либерализации визового режима, обсуждая с США возможность упрощения выдачи виз и смягчения ограничений для сотрудников дипмиссий. Эти инициативы стали актуальны после значительного усложнения процедуры получения американских виз для россиян и введения дополнительных ограничений на передвижение дипломатов обеих стран на фоне ухудшения двусторонних отношений.
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