В Челябинске на сутки закроют парк имени Гагарина

В Челябинске с 27 по 28 июня для посетителей закроют парк имени Юрия Гагарина для проведения «Атомного выпускного — 2025». Об этом сообщила заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU.
«Предупреждаем жителей Челябинска, что с 00:00 часов 27 июня парк Гагарина будет закрыт до 12:00 28 июня. Восемь тысяч выпускников со всей области приезжают в город Челябинск на „Атомный выпускной“», — сообщил Авдеев во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Мероприятие пройдет с ночь с 27 по 28 июня. Инициатива, предложенная губернатором Алексеем Текслером, стала доброй традицией. Название отражает не только взрывное настроение выпускников, но и отдает дань уважения великому земляку Игорю Курчатову. Хедлайнеры «Атомного выпускного- 2025» станут Nansi&Sidorov, Коста Лакоста и другие.
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