22 июня 2025

В Челябинске на сутки закроют парк имени Гагарина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Парк закроют для проведения «Атомного выпускного»
Парк закроют для проведения «Атомного выпускного» Фото:

В Челябинске с 27 по 28 июня для посетителей закроют парк имени Юрия Гагарина для проведения «Атомного выпускного — 2025». Об этом сообщила заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU. 

«Предупреждаем жителей Челябинска, что с 00:00 часов 27 июня парк Гагарина будет закрыт до 12:00 28 июня. Восемь тысяч выпускников со всей области приезжают в город Челябинск на „Атомный выпускной“», — сообщил Авдеев во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

Мероприятие пройдет с ночь с 27 по 28 июня. Инициатива, предложенная губернатором Алексеем Текслером, стала доброй традицией. Название отражает не только взрывное настроение выпускников, но и отдает дань уважения великому земляку Игорю Курчатову. Хедлайнеры «Атомного выпускного- 2025» станут Nansi&Sidorov, Коста Лакоста и другие. 

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В Челябинске с 27 по 28 июня для посетителей закроют парк имени Юрия Гагарина для проведения «Атомного выпускного — 2025». Об этом сообщила заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU.  «Предупреждаем жителей Челябинска, что с 00:00 часов 27 июня парк Гагарина будет закрыт до 12:00 28 июня. Восемь тысяч выпускников со всей области приезжают в город Челябинск на „Атомный выпускной“», — сообщил Авдеев во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.  Мероприятие пройдет с ночь с 27 по 28 июня. Инициатива, предложенная губернатором Алексеем Текслером, стала доброй традицией. Название отражает не только взрывное настроение выпускников, но и отдает дань уважения великому земляку Игорю Курчатову. Хедлайнеры «Атомного выпускного- 2025» станут Nansi&Sidorov, Коста Лакоста и другие. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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