Под Южно-Сахалинском начали охоту на медведя

Под Южно-Сахалинском отстреливают медведя, который убил двух человек
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Специалисты начали мероприятия по отстрелу медведя
Специалисты начали мероприятия по отстрелу медведя Фото:

В районе скульптуры «Три оленя» под Южно-Сахалинском специалисты приступили к вынужденному отстрелу бурого медведя, который напал на людей. Об этом сообщает агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

«В настоящее время специалисты проводят мероприятия по вынужденному отстрелу опасного животного в целях обеспечения безопасности населения», — передает ТАСС сообщения агентства. Власти призвали граждан соблюдать осторожность и избегать посещения лесных массивов в этом районе.

В Южно-Сахалинске медведь убил двух мужчин возле скульптуры «Три оленя». Первая жертва скончалась в скорой помощи, тело второго нашли позже рядом с местом нападения. Следователи возбудили уголовное дело после утреннего нападения на группу людей. Местные жители сообщают о регулярных случаях появления медведей в жилых зонах, где хищники передвигаются бесшумно. 

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В районе скульптуры «Три оленя» под Южно-Сахалинском специалисты приступили к вынужденному отстрелу бурого медведя, который напал на людей. Об этом сообщает агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. «В настоящее время специалисты проводят мероприятия по вынужденному отстрелу опасного животного в целях обеспечения безопасности населения», — передает ТАСС сообщения агентства. Власти призвали граждан соблюдать осторожность и избегать посещения лесных массивов в этом районе. В Южно-Сахалинске медведь убил двух мужчин возле скульптуры «Три оленя». Первая жертва скончалась в скорой помощи, тело второго нашли позже рядом с местом нападения. Следователи возбудили уголовное дело после утреннего нападения на группу людей. Местные жители сообщают о регулярных случаях появления медведей в жилых зонах, где хищники передвигаются бесшумно. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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