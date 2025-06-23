Под Южно-Сахалинском начали охоту на медведя

В районе скульптуры «Три оленя» под Южно-Сахалинском специалисты приступили к вынужденному отстрелу бурого медведя, который напал на людей. Об этом сообщает агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
«В настоящее время специалисты проводят мероприятия по вынужденному отстрелу опасного животного в целях обеспечения безопасности населения», — передает ТАСС сообщения агентства. Власти призвали граждан соблюдать осторожность и избегать посещения лесных массивов в этом районе.
В Южно-Сахалинске медведь убил двух мужчин возле скульптуры «Три оленя». Первая жертва скончалась в скорой помощи, тело второго нашли позже рядом с местом нападения. Следователи возбудили уголовное дело после утреннего нападения на группу людей. Местные жители сообщают о регулярных случаях появления медведей в жилых зонах, где хищники передвигаются бесшумно.
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