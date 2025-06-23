Два человека погибли в результате нападения медведя на территории, прилегающей к городскому парку возле скульптуры «Три оленя» в Южно-Сахалинске. Факт трагедии подтвердили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
«Один мужчина скончался в машине скорой после нападения медведя. Позднее недалеко от места трагедии было найдено тело еще одного мужчины. Возбуждено уголовное дело», — отметили в ведомстве.
По информации следователей, утром поступило сообщение о нападении медведя на группу людей. Местные жители также отреагировали на произошедшее. По их словам, случаи появления медведей вблизи жилых районов фиксируются не впервые. Очевидцы рассказывают, что опасные звери могут проникать на частные подворья практически бесшумно, что создает дополнительную угрозу для людей. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Случаи выхода медведей к людям фиксировались и ранее в других регионах России. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе в конце мая семья бурых медведей появилась возле села Аксарка из-за туш погибших оленей, что привлекло внимание природоохранных служб и стало причиной усиления патрулирования территории для предотвращения повторных инцидентов.
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