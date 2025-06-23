Челябинцы спорят, что выгоднее при росте цен на жилье: аренда или ипотека

В Челябинске 36% жителей уверены, что в аренде жилья очень много плюсов. В то время, как 27% считают, что взять ипотеку выгоднее, чем снимать квартиру, сообщили на сайте SuperJob.
«С торонники ипотечных кредитов утверждают, что лучше платить за собственное жильё, но при наличии стабильного и достаточного дохода. Их оппоненты возражают, говоря о том, что процентная ставка слишком большая, чтобы брать квартиру в ипотеку, ведь это риски», — сообщили в пресс-службе.
Согласно исследованию, более обеспеченные челябинцы с доходом выше 100 тысяч рублей (44% опрошенных) предпочитают аренду жилья. А вот 33% опрошенных с заработком до 50 тысяч рублей уверены, что ипотека более выгодна.
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