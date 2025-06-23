Челябинцы спорят, что выгоднее при росте цен на жилье: аренда или ипотека

SuperJob: в Челябинске 27% жителей считают, что аренда жилья выгоднее ипотеки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске взять ипотеку стало в разы сложнее, при этом цены на жилье растут
В Челябинске взять ипотеку стало в разы сложнее, при этом цены на жилье растут Фото:

В Челябинске 36% жителей уверены, что в аренде жилья очень много плюсов. В то время, как 27% считают, что взять ипотеку выгоднее, чем снимать квартиру, сообщили на сайте SuperJob.

«С торонники ипотечных кредитов утверждают, что лучше платить за собственное жильё, но при наличии стабильного и достаточного дохода. Их оппоненты возражают, говоря о том, что процентная ставка слишком большая, чтобы брать квартиру в ипотеку, ведь это риски», — сообщили в пресс-службе.

Согласно исследованию, более обеспеченные челябинцы с доходом выше 100 тысяч рублей (44% опрошенных) предпочитают аренду жилья. А вот 33% опрошенных с заработком до 50 тысяч рублей уверены, что ипотека более выгодна. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 36% жителей уверены, что в аренде жилья очень много плюсов. В то время, как 27% считают, что взять ипотеку выгоднее, чем снимать квартиру, сообщили на сайте SuperJob. «С торонники ипотечных кредитов утверждают, что лучше платить за собственное жильё, но при наличии стабильного и достаточного дохода. Их оппоненты возражают, говоря о том, что процентная ставка слишком большая, чтобы брать квартиру в ипотеку, ведь это риски», — сообщили в пресс-службе. Согласно исследованию, более обеспеченные челябинцы с доходом выше 100 тысяч рублей (44% опрошенных) предпочитают аренду жилья. А вот 33% опрошенных с заработком до 50 тысяч рублей уверены, что ипотека более выгодна. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...