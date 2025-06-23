Politico: Евросоюз рискует лишиться интернета из-за США

Администрации президента США Дональда Трампа может оставить Евросоюз без интернета, поскольку европейские сервисы критически зависят от американских облачных платформ. Об этом заявило европейское издание Politico.
«Мысль, что он (Трамп) может приказать отрубить интернет или сделать что-то еще для нанесения серьезного урона экономическим интересам (ЕС), уже не настолько неправдоподобна», — передает издание слова главы аналитического Центра по регулированию в Европе Зак Майерс.
Руководитель австрийского облачного провайдера Anexia Александр Виндбихлер критикует бездействие европейских IT-компаний в вопросах цифрового суверенитета. По его мнению, отрасль слишком долго игнорировала лоббирование независимых решений, сосредоточившись лишь на технологической гонке.
Ранее Евросоюз оценил требования США по торговым пошлинам как несбалансированные и невзаимные. Даже при успешных переговорах большинство американских пошлин останутся в силе, передает RT.
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