Трамп не отчитался России о намерении нанести удар по Ирану

Песков: Трамп не информировал Россию о решении ударить по Ирану
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп не предупреждал Россию о том, что хочет ударить по Ирану
Дональд Трамп не предупреждал Россию о том, что хочет ударить по Ирану Фото:
новость из сюжета

Президент США Дональд Трамп не информировал российского главу Владимира Путина о намерениях нанести удар по Ирану. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь никакого детального информирования не было. Тема Ирана неоднократно обсуждалась президентами, со стороны России озвучивались предложения, но информирования не было», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Песков также говорил о том, что у глав России и США есть особая связь, которая позволяет им оперативно созваниваться друг с другом для обсуждения международной политики. Также в Кремле отметили, что пока рано говорить о личной встрече президентов.

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Президент США Дональд Трамп не информировал российского главу Владимира Путина о намерениях нанести удар по Ирану. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Здесь никакого детального информирования не было. Тема Ирана неоднократно обсуждалась президентами, со стороны России озвучивались предложения, но информирования не было», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Песков также говорил о том, что у глав России и США есть особая связь, которая позволяет им оперативно созваниваться друг с другом для обсуждения международной политики. Также в Кремле отметили, что пока рано говорить о личной встрече президентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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