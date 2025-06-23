Трамп не отчитался России о намерении нанести удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп не информировал российского главу Владимира Путина о намерениях нанести удар по Ирану. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь никакого детального информирования не было. Тема Ирана неоднократно обсуждалась президентами, со стороны России озвучивались предложения, но информирования не было», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков также говорил о том, что у глав России и США есть особая связь, которая позволяет им оперативно созваниваться друг с другом для обсуждения международной политики. Также в Кремле отметили, что пока рано говорить о личной встрече президентов.
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