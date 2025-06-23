Мэрия Еманжелинска починила крышу целлофаном. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом с крышей из целлофана оказался полностью затоплен
Дом с крышей из целлофана оказался полностью затоплен Фото:

В Еманжелинске Челябинской области затопило до подвала дом, крышу которого починили с помощью целлофана. Потопы в здании продолжаются уже 13 лет, сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

«В Еманжелинске насквозь затопило „дом с целлофановой крышей“, где кровлю не чинят 13 лет», — рассказали в пресс-службе организации. Речь идет о доме №7 по улице Пятилетки, от которого по причине убыточности отказалась управляющая компания.

В доме живут около 200 человек, порядка половины квартир принадлежат муниципалитету. Еще 13 лет назад здесь ставили антенны на крыше и повредили ее целостность. С тех пор при каждом дожде квартиры и подъезды дома заливают потоки воды. В администрации района «починили» протекающую крышу с помощью двух слоев целлофана, однако это не помогло. Народный фронт обратился в Следственный комитет и областную прокуратуру с просьбой отремонтировать крышу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Еманжелинске Челябинской области затопило до подвала дом, крышу которого починили с помощью целлофана. Потопы в здании продолжаются уже 13 лет, сообщили в пресс-службе «Народного фронта». «В Еманжелинске насквозь затопило „дом с целлофановой крышей“, где кровлю не чинят 13 лет», — рассказали в пресс-службе организации. Речь идет о доме №7 по улице Пятилетки, от которого по причине убыточности отказалась управляющая компания. В доме живут около 200 человек, порядка половины квартир принадлежат муниципалитету. Еще 13 лет назад здесь ставили антенны на крыше и повредили ее целостность. С тех пор при каждом дожде квартиры и подъезды дома заливают потоки воды. В администрации района «починили» протекающую крышу с помощью двух слоев целлофана, однако это не помогло. Народный фронт обратился в Следственный комитет и областную прокуратуру с просьбой отремонтировать крышу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...