В Еманжелинске Челябинской области затопило до подвала дом, крышу которого починили с помощью целлофана. Потопы в здании продолжаются уже 13 лет, сообщили в пресс-службе «Народного фронта».
«В Еманжелинске насквозь затопило „дом с целлофановой крышей“, где кровлю не чинят 13 лет», — рассказали в пресс-службе организации. Речь идет о доме №7 по улице Пятилетки, от которого по причине убыточности отказалась управляющая компания.
В доме живут около 200 человек, порядка половины квартир принадлежат муниципалитету. Еще 13 лет назад здесь ставили антенны на крыше и повредили ее целостность. С тех пор при каждом дожде квартиры и подъезды дома заливают потоки воды. В администрации района «починили» протекающую крышу с помощью двух слоев целлофана, однако это не помогло. Народный фронт обратился в Следственный комитет и областную прокуратуру с просьбой отремонтировать крышу.
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