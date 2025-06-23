Появились новые подробности состояния искусанного львами владельца парка «Тайган»

Владельца сафари-парка «Тайган» прооперировали после нападения льва
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Нападение произошло во время кормления хищных животных
Нападение произошло во время кормления хищных животных Фото:
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Лев напал на директора парка «Тайган» в Крыму

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков прооперирован после нападения льва. Его состояние по прежнему тяжелое. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Крым.

«Состояние пострадавшего по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное», — пишет Минздрав Республики Крым в официальном telegram-канале. Пациент получает весь необходимый комплекс медицинской помощи.

Напомним, нападение произошло во время кормления хищных животных. В результате инцидента у Зубкова диагностированы серьезные повреждения головы, шеи и легкого. В 2024 году в сафари-парке «Тайган» произошел трагический случай: трое львов напали на сотрудницу, которая проработала в парке 17 лет. Женщина погибла во время уборки клетки.

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Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков прооперирован после нападения льва. Его состояние по прежнему тяжелое. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Крым. «Состояние пострадавшего по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное», — пишет Минздрав Республики Крым в официальном telegram-канале. Пациент получает весь необходимый комплекс медицинской помощи. Напомним, нападение произошло во время кормления хищных животных. В результате инцидента у Зубкова диагностированы серьезные повреждения головы, шеи и легкого. В 2024 году в сафари-парке «Тайган» произошел трагический случай: трое львов напали на сотрудницу, которая проработала в парке 17 лет. Женщина погибла во время уборки клетки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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