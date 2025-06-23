Появились новые подробности состояния искусанного львами владельца парка «Тайган»

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков прооперирован после нападения льва. Его состояние по прежнему тяжелое. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Крым.
«Состояние пострадавшего по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное», — пишет Минздрав Республики Крым в официальном telegram-канале. Пациент получает весь необходимый комплекс медицинской помощи.
Напомним, нападение произошло во время кормления хищных животных. В результате инцидента у Зубкова диагностированы серьезные повреждения головы, шеи и легкого. В 2024 году в сафари-парке «Тайган» произошел трагический случай: трое львов напали на сотрудницу, которая проработала в парке 17 лет. Женщина погибла во время уборки клетки.
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