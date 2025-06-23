Военную базу США в Сирии атаковали из минометов

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Военную базу США в Сирии атаковали из минометов
Военную базу США в Сирии атаковали из минометов Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Военная база Соединенных Штатов в районе Касрук, западной провинции Эль-Хасака в Сирии, подверглась нападению, сообщает иранское государственное агентство Mehr. Инцидент произошел вскоре после того, как США нанесли удары по ядерным объектам Ирана.

«Источники сообщили, что целью стала военная база США в районе Касрака на западе сирийской провинции Хасеке. По данным источников, атака велась из минометов», — пишет Mehr.

«Это нападение является первым в своем роде против базы Касрак, в то же время, когда растущее общественное недовольство военным присутствием США растет», — отмечают источники агентства. По их словам, нападение свидетельствует об активизации сопротивления в регионе.

Нападение на американскую базу в Сирии произошло на фоне резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке: в ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанзу и Исфахану. Иранские власти подтвердили атаки, заявив об использовании систем ПВО для отражения воздушных целей. Удары США стали ответом на действия Ирана и Израиля, что привело к обострению ситуации в регионе.

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Военная база Соединенных Штатов в районе Касрук, западной провинции Эль-Хасака в Сирии, подверглась нападению, сообщает иранское государственное агентство Mehr. Инцидент произошел вскоре после того, как США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. «Источники сообщили, что целью стала военная база США в районе Касрака на западе сирийской провинции Хасеке. По данным источников, атака велась из минометов», — пишет Mehr. «Это нападение является первым в своем роде против базы Касрак, в то же время, когда растущее общественное недовольство военным присутствием США растет», — отмечают источники агентства. По их словам, нападение свидетельствует об активизации сопротивления в регионе. Нападение на американскую базу в Сирии произошло на фоне резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке: в ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанзу и Исфахану. Иранские власти подтвердили атаки, заявив об использовании систем ПВО для отражения воздушных целей. Удары США стали ответом на действия Ирана и Израиля, что привело к обострению ситуации в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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