На свадьбе в Подмосковье произошел взрыв. Видео

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Из-за взрыва у невесты загорелись волосы и платье, пишет Shot
Из-за взрыва у невесты загорелись волосы и платье, пишет Shot Фото:

В Долгопрудном Московской области на свадебной церемонии произошел взрыв из-за неисправного фейерверка, в результате чего пострадали молодожены и гости. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Взрыв на свадьбе произошел в Подмосковье: криво сработала пиротехника — у молодоженов и гостей сильные ожоги», — говорится в сообщении. По словам пострадавших, пиротехник долго не выходил на связь, а за 20 минут до начала сообщил, что задержится на полтора часа. Когда он приехал, то начал устанавливать оборудование в спешке. Молодожены заявили, что из-за этого огненные залпы попали в собравшихся. Большинство гостей получили ожоги, у невесты пострадали волосы и платье.

Пиротехник свою вину отрицает, заявляя, что действовал по инструкции. Пострадавшие проходят лечение, обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

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В Долгопрудном Московской области на свадебной церемонии произошел взрыв из-за неисправного фейерверка, в результате чего пострадали молодожены и гости. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Взрыв на свадьбе произошел в Подмосковье: криво сработала пиротехника — у молодоженов и гостей сильные ожоги», — говорится в сообщении. По словам пострадавших, пиротехник долго не выходил на связь, а за 20 минут до начала сообщил, что задержится на полтора часа. Когда он приехал, то начал устанавливать оборудование в спешке. Молодожены заявили, что из-за этого огненные залпы попали в собравшихся. Большинство гостей получили ожоги, у невесты пострадали волосы и платье. Пиротехник свою вину отрицает, заявляя, что действовал по инструкции. Пострадавшие проходят лечение, обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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