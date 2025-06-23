СКР завершил расследование дела по теракту в «Крокусе», где погибли 149 человек

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела по теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшему в марте 2024 года. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Завершено расследование уголовного дела о теракте в концертном зале „Крокус Сити Холл“», — говорится в telegram-канале СКР. По словам Петренко, виновными по делу были признаны 19 участников и пособников террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ). Она отметила, что материалы уже направлены прокурору для передачи в суд.
По данным следствия, теракт был спланирован и совершен в интересах Киева с целью дестабилизации политической ситуации в России. Петренко отметила, что часть фигурантов прошла подготовку за рубежом, другие находились в России и обеспечивали оружием исполнителей теракта.
Следствие выяснило, что подготовка к нападению велась несколько месяцев. После совершения преступления исполнители пытались скрыться на территории Украины, но были задержаны в Брянской области. Еще одни участники группы были задержаны при попытке покинуть Россию.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года около 20:00 по московскому времени. В результате него погибли 149 человек, 609 получили ранения, один человек пропал без вести. Ущерб составил около шести млрд рублей.
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