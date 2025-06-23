СКР завершил расследование дела по теракту в «Крокусе», где погибли 149 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ущерб от теракта в «Крокусе» составил шесть млрд рублей, заявили в СКР
Ущерб от теракта в «Крокусе» составил шесть млрд рублей, заявили в СКР Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела по теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшему в марте 2024 года. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Завершено расследование уголовного дела о теракте в концертном зале „Крокус Сити Холл“», — говорится в telegram-канале СКР. По словам Петренко, виновными по делу были признаны 19 участников и пособников террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ). Она отметила, что материалы уже направлены прокурору для передачи в суд.

По данным следствия, теракт был спланирован и совершен в интересах Киева с целью дестабилизации политической ситуации в России. Петренко отметила, что часть фигурантов прошла подготовку за рубежом, другие находились в России и обеспечивали оружием исполнителей теракта.

Следствие выяснило, что подготовка к нападению велась несколько месяцев. После совершения преступления исполнители пытались скрыться на территории Украины, но были задержаны в Брянской области. Еще одни участники группы были задержаны при попытке покинуть Россию.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года около 20:00 по московскому времени. В результате него погибли 149 человек, 609 получили ранения, один человек пропал без вести. Ущерб составил около шести млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела по теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшему в марте 2024 года. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. «Завершено расследование уголовного дела о теракте в концертном зале „Крокус Сити Холл“», — говорится в telegram-канале СКР. По словам Петренко, виновными по делу были признаны 19 участников и пособников террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ). Она отметила, что материалы уже направлены прокурору для передачи в суд. По данным следствия, теракт был спланирован и совершен в интересах Киева с целью дестабилизации политической ситуации в России. Петренко отметила, что часть фигурантов прошла подготовку за рубежом, другие находились в России и обеспечивали оружием исполнителей теракта. Следствие выяснило, что подготовка к нападению велась несколько месяцев. После совершения преступления исполнители пытались скрыться на территории Украины, но были задержаны в Брянской области. Еще одни участники группы были задержаны при попытке покинуть Россию. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года около 20:00 по московскому времени. В результате него погибли 149 человек, 609 получили ранения, один человек пропал без вести. Ущерб составил около шести млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...