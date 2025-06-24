Росавиация закрыла два аэропорта Москвы

Росавиация ввела ограничения в аэропортах Внуково и Шереметьево
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В двух московских аэропортах ввели ограничения полетов
В двух московских аэропортах ввели ограничения полетов Фото:

Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в двух московских аэропортах — Внуково и Шереметьево . Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Шереметьево. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее аналогичные ограничения уже вводились в московских аэропортах по решению Росавиации для обеспечения безопасности полетов. Такие меры принимаются ведомством при возникновении угроз или проведении специальных мероприятий, чтобы минимизировать возможные риски для пассажиров и экипажей.

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Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в двух московских аэропортах — Внуково и Шереметьево . Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Шереметьево. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении ведомства. Ранее аналогичные ограничения уже вводились в московских аэропортах по решению Росавиации для обеспечения безопасности полетов. Такие меры принимаются ведомством при возникновении угроз или проведении специальных мероприятий, чтобы минимизировать возможные риски для пассажиров и экипажей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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