Никас Сафронов поделился своей давней мечтой с участием Путина

Никас Сафронов признался, что хочет нарисовать портрет Путина
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Никас Сафронов мечтает, чтобы Путин лично ему позировал при написании картины
Никас Сафронов мечтает, чтобы Путин лично ему позировал при написании картины Фото:

Народный художник России Никас Сафронов заявил, что мечтает нарисовать портрет российского президента Владимира Путина и был бы рад тому, чтобы глава страны ему попозировал лично. Об этом художник рассказал журналистам.

«Я был бы невероятно рад, если бы он мне позировал, и с удовольствием написал бы его официальный портрет. Если я смогу договориться о том, что президент России сможет найти время, это было бы прекрасно», — заявил Сафронов в беседе с РИА Новости. 

Художник напомнил, что ранее уже создавал портреты Владимира Путина — в 2000-х годах и в 2007 году. Однако, по словам Сафронова, эти работы были выполнены без личного позирования президента и носили больше образный характер, а не фотографическое сходство.

Сафронов также отметил, что в настоящее время выбирает для своих работ только тех людей, которые вызывают у него личный интерес. По его словам, даже если человек популярен, он не станет писать его портрет без внутренней заинтересованности. Художник добавил, что всегда уважал Владимира Путина как личность и поддерживал его на протяжении многих лет.

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Народный художник России Никас Сафронов заявил, что мечтает нарисовать портрет российского президента Владимира Путина и был бы рад тому, чтобы глава страны ему попозировал лично. Об этом художник рассказал журналистам. «Я был бы невероятно рад, если бы он мне позировал, и с удовольствием написал бы его официальный портрет. Если я смогу договориться о том, что президент России сможет найти время, это было бы прекрасно», — заявил Сафронов в беседе с РИА Новости.  Художник напомнил, что ранее уже создавал портреты Владимира Путина — в 2000-х годах и в 2007 году. Однако, по словам Сафронова, эти работы были выполнены без личного позирования президента и носили больше образный характер, а не фотографическое сходство. Сафронов также отметил, что в настоящее время выбирает для своих работ только тех людей, которые вызывают у него личный интерес. По его словам, даже если человек популярен, он не станет писать его портрет без внутренней заинтересованности. Художник добавил, что всегда уважал Владимира Путина как личность и поддерживал его на протяжении многих лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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