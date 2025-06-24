Никас Сафронов поделился своей давней мечтой с участием Путина

Народный художник России Никас Сафронов заявил, что мечтает нарисовать портрет российского президента Владимира Путина и был бы рад тому, чтобы глава страны ему попозировал лично. Об этом художник рассказал журналистам.
«Я был бы невероятно рад, если бы он мне позировал, и с удовольствием написал бы его официальный портрет. Если я смогу договориться о том, что президент России сможет найти время, это было бы прекрасно», — заявил Сафронов в беседе с РИА Новости.
Художник напомнил, что ранее уже создавал портреты Владимира Путина — в 2000-х годах и в 2007 году. Однако, по словам Сафронова, эти работы были выполнены без личного позирования президента и носили больше образный характер, а не фотографическое сходство.
Сафронов также отметил, что в настоящее время выбирает для своих работ только тех людей, которые вызывают у него личный интерес. По его словам, даже если человек популярен, он не станет писать его портрет без внутренней заинтересованности. Художник добавил, что всегда уважал Владимира Путина как личность и поддерживал его на протяжении многих лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.