23 июня 2025

«Упрдор «Южный Урал» через суд требует у «Донаэродорстрой» миллиард за строительство трассы М-5

Дорожники требуют 1 миллиард с компании, строившей участок на челябинской трассе
© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд оставил дело без движения
Арбитражный суд оставил дело без движения Фото:

Федеральное казенное учреждение «Управление Федеральных автомобильных дорог „Южный Урал“ (ФКУ „Упрдор „Южный Урал“) через суд пытается взыскать с АО „Донаэродорстрой“ более миллиарда рублей за незаконное обогащение при строительстве участка трассы М-5 в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда региона. 

«ФКУ „Упрдор „Южный Урал“ 20.06.2025 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Акционерному обществу по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов о взыскании неосновательного обогащения по государственному контракту. <...> В размере 837 934 541 руб. 47 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 210 069 520 руб. 60 коп“, — сообщила пресс-служба суда в официальной группе в соцсети „ВКонтакте“. 

Общая сумма, которую ФКУ «Упрдор „Южный Урал“ требует от АО „Донаэродорстрой“ составляет 1 048 004 062 рубля. Исковое заявление накануне было оставлено без движения. Установлен срок на месяц для установления обстоятельств, которые послужили основанием для решения. 

Речь идет об участке км 1548+651 — км 1564+000 трассы М-5 «Урал» в Челябинской области в Ашинском районе. Закупка была проведена в 2020 году. 

Редакция URA.RU направила запросы в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“ и АО „Донаэродорстрой“. Ответы будут опубликованы после получения. 

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Федеральное казенное учреждение «Управление Федеральных автомобильных дорог „Южный Урал“ (ФКУ „Упрдор „Южный Урал“) через суд пытается взыскать с АО „Донаэродорстрой“ более миллиарда рублей за незаконное обогащение при строительстве участка трассы М-5 в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда региона.  «ФКУ „Упрдор „Южный Урал“ 20.06.2025 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Акционерному обществу по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов о взыскании неосновательного обогащения по государственному контракту. <...> В размере 837 934 541 руб. 47 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 210 069 520 руб. 60 коп“, — сообщила пресс-служба суда в официальной группе в соцсети „ВКонтакте“.  Общая сумма, которую ФКУ «Упрдор „Южный Урал“ требует от АО „Донаэродорстрой“ составляет 1 048 004 062 рубля. Исковое заявление накануне было оставлено без движения. Установлен срок на месяц для установления обстоятельств, которые послужили основанием для решения.  Речь идет об участке км 1548+651 — км 1564+000 трассы М-5 «Урал» в Челябинской области в Ашинском районе. Закупка была проведена в 2020 году.  Редакция URA.RU направила запросы в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“ и АО „Донаэродорстрой“. Ответы будут опубликованы после получения. 
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