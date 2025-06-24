Богомаз назвал вес рухнувшего моста в Брянской области

Богомаз: обрушившийся на поезд мост в Брянской области весил 800 тонн
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Работы по разбору завалов и восстановлению движения велись на безвозмездной основе
Работы по разбору завалов и восстановлению движения велись на безвозмездной основе Фото:
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Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области на пассажирский поезд №86 Климов — Москва обрушился автомобильный мост. Вес рухнувшей конструкции составил порядка 800 тонн. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон», — рассказал Богомаз на ПМЭФ, передает РИА Новости. Несмотря на сложность ситуации и большой объем разрушений, уже к 21:30 того же дня движение железнодорожных составов на этом участке было возобновлено. Специалисты восстановили поврежденное железнодорожное полотно, а дорожники расчистили пути от обломков моста. Следственный комитет Российской Федерации квалифицировал произошедшее как теракт и начал расследование всех обстоятельств происшествия.

В результате обрушения моста локомотив и несколько вагонов поезда сошли с рельсов. Семь человек погибли, еще 165 получили различные травмы. Сразу после происшествия на место прибыли экстренные службы и дорожные бригады. Губернатор отметил, что работы по разбору завалов и восстановлению движения велись на безвозмездной основе — дорожники и железнодорожники действовали максимально оперативно.

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В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области на пассажирский поезд №86 Климов — Москва обрушился автомобильный мост. Вес рухнувшей конструкции составил порядка 800 тонн. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон», — рассказал Богомаз на ПМЭФ, передает РИА Новости. Несмотря на сложность ситуации и большой объем разрушений, уже к 21:30 того же дня движение железнодорожных составов на этом участке было возобновлено. Специалисты восстановили поврежденное железнодорожное полотно, а дорожники расчистили пути от обломков моста. Следственный комитет Российской Федерации квалифицировал произошедшее как теракт и начал расследование всех обстоятельств происшествия. В результате обрушения моста локомотив и несколько вагонов поезда сошли с рельсов. Семь человек погибли, еще 165 получили различные травмы. Сразу после происшествия на место прибыли экстренные службы и дорожные бригады. Губернатор отметил, что работы по разбору завалов и восстановлению движения велись на безвозмездной основе — дорожники и железнодорожники действовали максимально оперативно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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