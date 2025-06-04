Кто организовал теракты и сколько было взрывчатки: о чем доложили Путину Бастрыкин и Мурашко

СКР: на мосту в Брянской области были заложены три взрывных устройства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мощность взрывных устройств составила около 15 кг троила (фото из архива)
Мощность взрывных устройств составила около 15 кг троила (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Следственный комитет России квалифицировал подрывы железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях как теракты. Об этом глава СКР Александр Бастрыкин доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства 4 июня. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что в больницах остаются 35 человек, пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области. О чем еще отчитались Путину Бастрыкин и Мурашко — в материале URA.RU.

Главное из доклада Александра Бастрыкина

  • Возбуждено три уголовных дела о трех терактах в Брянской и Курской областях. В результате подрывов произошли крушения пассажирского и грузового поездов, есть жертвы и пострадавшие.
  • На мосту в Брянской области были установлены три взрывных устройства общей мощностью около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Бомбы были снабжены пластичным веществом иностранного производства, а при подрыве использовался блок управления ЛОРа украинского производства.
  • Все три террористических акта в Брянской и Курской областях организовали спецслужбы Украины. Об этом говорят собранные следователями доказательства.
  • В настоящее время ведется поиск всех исполнителей и организаторов терактов.
  • Первый теракт произошел в 22:33 31 мая на 43-м километре перегона Трещины — Рубичи — Гаганичи Брянского региона Московской железной дороги. В поезде, на который рухнул мост в Брянской области, находились 388 пассажиров. Из них 122 человека пострадали, семь (машинист и шесть пассажиров) погибли.
  • Общий ущерб от терактов в Брянской и Курской областях превысил миллиард рублей.
  • В мае силовики проводили операцию по обнаружению украинской ДРГ в Брянской области. Был обнаружен схрон с 13 кг пластида и блоками управления ЛОРа производства Украины.

Главное из доклада Михаила Мурашко

  • В больницах остаются 35 человек, в том числе три ребенка, и числа пострадавших при крушении поезда в Брянской области. Одиннадцать человек уже готовятся к выписке.
  • Состояние четырехмесячного малыша, пострадавшего при ЧП в Брянской области (его мама погибла) стабилизировано. Ребенок проходит лечение в Москве.
  • Первая информация о ЧП в Брянской области поступила в 22:48, уже через 15 минут на месте были бригады скорой помощи.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва. Погибли семь человек, более 100 пострадали. Установлено, что обрушение моста стало следствием подрыва. Попытка подрыва моста также был в Курской области, но там обошлось без таких серьезных последствий: пострадала локомотивная бригада грузового поезда Следственный комитет возбудил три уголовных дела о трех терактах в Брянской и Курской областях.

Все пострадавшие в результате теракта с поездом в Брянской области получат выплаты. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие — 600 и 300 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет России квалифицировал подрывы железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях как теракты. Об этом глава СКР Александр Бастрыкин доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства 4 июня. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что в больницах остаются 35 человек, пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области. О чем еще отчитались Путину Бастрыкин и Мурашко — в материале URA.RU. Главное из доклада Александра Бастрыкина Главное из доклада Михаила Мурашко В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва. Погибли семь человек, более 100 пострадали. Установлено, что обрушение моста стало следствием подрыва. Попытка подрыва моста также был в Курской области, но там обошлось без таких серьезных последствий: пострадала локомотивная бригада грузового поезда Следственный комитет возбудил три уголовных дела о трех терактах в Брянской и Курской областях. Все пострадавшие в результате теракта с поездом в Брянской области получат выплаты. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие — 600 и 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...