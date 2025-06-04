Кто организовал теракты и сколько было взрывчатки: о чем доложили Путину Бастрыкин и Мурашко

Следственный комитет России квалифицировал подрывы железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях как теракты. Об этом глава СКР Александр Бастрыкин доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства 4 июня. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что в больницах остаются 35 человек, пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области. О чем еще отчитались Путину Бастрыкин и Мурашко — в материале URA.RU.
Главное из доклада Александра Бастрыкина
- Возбуждено три уголовных дела о трех терактах в Брянской и Курской областях. В результате подрывов произошли крушения пассажирского и грузового поездов, есть жертвы и пострадавшие.
- На мосту в Брянской области были установлены три взрывных устройства общей мощностью около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Бомбы были снабжены пластичным веществом иностранного производства, а при подрыве использовался блок управления ЛОРа украинского производства.
- Все три террористических акта в Брянской и Курской областях организовали спецслужбы Украины. Об этом говорят собранные следователями доказательства.
- В настоящее время ведется поиск всех исполнителей и организаторов терактов.
- Первый теракт произошел в 22:33 31 мая на 43-м километре перегона Трещины — Рубичи — Гаганичи Брянского региона Московской железной дороги. В поезде, на который рухнул мост в Брянской области, находились 388 пассажиров. Из них 122 человека пострадали, семь (машинист и шесть пассажиров) погибли.
- Общий ущерб от терактов в Брянской и Курской областях превысил миллиард рублей.
- В мае силовики проводили операцию по обнаружению украинской ДРГ в Брянской области. Был обнаружен схрон с 13 кг пластида и блоками управления ЛОРа производства Украины.
Главное из доклада Михаила Мурашко
- В больницах остаются 35 человек, в том числе три ребенка, и числа пострадавших при крушении поезда в Брянской области. Одиннадцать человек уже готовятся к выписке.
- Состояние четырехмесячного малыша, пострадавшего при ЧП в Брянской области (его мама погибла) стабилизировано. Ребенок проходит лечение в Москве.
- Первая информация о ЧП в Брянской области поступила в 22:48, уже через 15 минут на месте были бригады скорой помощи.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва. Погибли семь человек, более 100 пострадали. Установлено, что обрушение моста стало следствием подрыва. Попытка подрыва моста также был в Курской области, но там обошлось без таких серьезных последствий: пострадала локомотивная бригада грузового поезда Следственный комитет возбудил три уголовных дела о трех терактах в Брянской и Курской областях.
Все пострадавшие в результате теракта с поездом в Брянской области получат выплаты. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие — 600 и 300 тысяч рублей.
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