В Челябинске выросли собственные доходы городского бюджета

В Челябинске пять лет подряд растут собственные доходы бюджета города. Об этом сообщили на заседании Челябинской городской думы, передает корреспондент URA.RU.
«Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета Челябинска за 2024 год. Для оценки финансового положения города наиболее показательной является динамика собственных доходов — эти показатели в структуре доходов Челябинска увеличиваются уже на протяжении пяти лет — с 26% в 2020 году до 39,8% в 2024 году», — сообщили на заседании гордумы.
Совокупные доходы городского бюджета достигли 65,7 миллиарда рублей, что на 9,3 миллиарда рублей (или 16,5%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Расходы городской казны увеличились на 13,2% и составили 62,8 миллиарда рублей. Существенная доля бюджетных ассигнований была направлена на социальную сферу: на эти цели выделено 46,5 миллиарда рублей, что составляет 74% от всех расходов бюджета. По итогам года бюджет областного центра исполнен с профицитом: разница между доходами и расходами составила 2,9 миллиарда рублей в пользу доходной части.
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