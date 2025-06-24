Результаты удивляют: в Челябинской области утверждены итоги ЕГЭ

В Челябинской области Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на сто баллов сдали 123 школьника, что меньше, чем годом ранее. Семь выпускников написали ЕГЭ на 200 баллов, сообщила пресс-служба регионального министерства образования.
«Утверждены результаты всех экзаменов основных дней основного периода по ЕГЭ в Челябинской области по 12 предметам. На 24 июня в области подтверждено 123 стобалльных результата», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Больше всего стобалльников по химии (33), информатике (23) и математике профильного уровня (18). Далее идет литература (17), русский язык (16), физика (9), история (3), биология (2), обществознание и география (по одному).
В 2024 году ЕГЭ на сто баллов сдал 191 школьник. В 2023 году — 137.
При этом семь участников в 2025 году получили 100 баллов сразу по двум предметам. Это выпускник школы № 5 Магнитогорска (русский язык и химия). Остальные ребята — выпускники челябинских лицеев. Выпускница лицея № 148 (профильная математика и физика), выпускница школы № 104 (биология и химия), три выпускника лицея № 31 (профильная математика и информатика), выпускник лицея №67 (физика и информатика). В прошлом году ЕГЭ на 200 баллов написали шесть человек.
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