В Челябинской области простились с погибшей в ДТП журналисткой Иванниковой

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В Еткуле проходят похороны Алисы Иванниковой и ее дочери
В Еткуле проходят похороны Алисы Иванниковой и ее дочери Фото:

В Еткуле (Челябинская область) проходят похороны журналистки Алисы Иванниковой и её 11-летней дочери, погибших в ДТП 22 июня. За пару часов до начала церемонии у дома, где проходит прощание, собралась толпа скорбящих. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, у гробов женщины и её дочери стоят ведра с десятками живых цветов.

«Обстановка очень тяжелая, многие не могут говорить и сдержать слез. Люди несут букеты живых цветов погибшим», — передает корреспондент URA.RU.

Иванникова вместе с дочерью погибла в ДТП на 18 км трассы Южноуральск — Магнитогорск. Почти десять лет она была редактором районной газеты «Искра», в последнее время работала заместителем главного редактора издания «ЧелГид». Все подробности трагедии — в сюжете URA.RU.

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В Еткуле (Челябинская область) проходят похороны журналистки Алисы Иванниковой и её 11-летней дочери, погибших в ДТП 22 июня. За пару часов до начала церемонии у дома, где проходит прощание, собралась толпа скорбящих. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, у гробов женщины и её дочери стоят ведра с десятками живых цветов. «Обстановка очень тяжелая, многие не могут говорить и сдержать слез. Люди несут букеты живых цветов погибшим», — передает корреспондент URA.RU. Иванникова вместе с дочерью погибла в ДТП на 18 км трассы Южноуральск — Магнитогорск. Почти десять лет она была редактором районной газеты «Искра», в последнее время работала заместителем главного редактора издания «ЧелГид». Все подробности трагедии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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