Антициклон в Челябинской области приведет к перепадам температуры

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В регионе будет солнечно, но прохладно
В регионе будет солнечно, но прохладно Фото:

В Челябинске и области погоду на 25 июня определит антициклон с большими суточными перепадами температуры. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Погоду на Южном Урале будет определять антициклон с большими суточными температурными амплитудами и с отсутствием осадков и ветра. В регионе ночью в низинах до одного градуса тепла, днем до 24 градусов выше нуля», — уточнили синоптики.

Метеорологи обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер ночью неустойчивый, 1-6 метров в секунду, днем до семи метров в секунду, порывы до десяти. Ночные температуры 4-9 градусов тепла, днем 19-24 градуса. В Челябинске ночью 6-8 градусов, днем 20-22 градуса.

После обильных осадков, вызванных влиянием двух циклонов, в регион вернулась солнечная погода. Температура воды еще низкая, всего около 20-22 градусов. С 27 июня в области вновь обещают грозы.

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В Челябинске и области погоду на 25 июня определит антициклон с большими суточными перепадами температуры. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Погоду на Южном Урале будет определять антициклон с большими суточными температурными амплитудами и с отсутствием осадков и ветра. В регионе ночью в низинах до одного градуса тепла, днем до 24 градусов выше нуля», — уточнили синоптики. Метеорологи обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер ночью неустойчивый, 1-6 метров в секунду, днем до семи метров в секунду, порывы до десяти. Ночные температуры 4-9 градусов тепла, днем 19-24 градуса. В Челябинске ночью 6-8 градусов, днем 20-22 градуса. После обильных осадков, вызванных влиянием двух циклонов, в регион вернулась солнечная погода. Температура воды еще низкая, всего около 20-22 градусов. С 27 июня в области вновь обещают грозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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