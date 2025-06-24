Антициклон в Челябинской области приведет к перепадам температуры

В Челябинске и области погоду на 25 июня определит антициклон с большими суточными перепадами температуры. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Погоду на Южном Урале будет определять антициклон с большими суточными температурными амплитудами и с отсутствием осадков и ветра. В регионе ночью в низинах до одного градуса тепла, днем до 24 градусов выше нуля», — уточнили синоптики.
Метеорологи обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер ночью неустойчивый, 1-6 метров в секунду, днем до семи метров в секунду, порывы до десяти. Ночные температуры 4-9 градусов тепла, днем 19-24 градуса. В Челябинске ночью 6-8 градусов, днем 20-22 градуса.
После обильных осадков, вызванных влиянием двух циклонов, в регион вернулась солнечная погода. Температура воды еще низкая, всего около 20-22 градусов. С 27 июня в области вновь обещают грозы.
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