Лавров рассказал, кто был инициатором улучшения отношений между Россией и США

Администрация президента США Дональда Трампа выступила с предложением начать переговоры о нормализации двусторонних отношений. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном форуме «Примаковские чтения».
«Переговоры о нормализации отношений России с США предложила администрация Трампа», — заявил Лавров, передает РИА Новости. По словам министра, Москва приняла это предложение, несмотря на существующие глубокие разногласия между странами.
Глава МИД отметил, что процесс выстраивания новых отношений между Россией и США остается крайне непростым и требует значительных усилий обеих сторон. Нормализация отношений между двумя крупнейшими мировыми державами способна сыграть важную роль в предотвращении глобальных кризисов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.