Лавров рассказал, кто был инициатором улучшения отношений между Россией и США

Лавров: администрация Трампа предложила России нормализовать отношения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москва приняла предложение, несмотря на глубокие разногласия между странами
Москва приняла предложение, несмотря на глубокие разногласия между странами Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа выступила с предложением начать переговоры о нормализации двусторонних отношений. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном форуме «Примаковские чтения».

«Переговоры о нормализации отношений России с США предложила администрация Трампа», — заявил Лавров, передает РИА Новости. По словам министра, Москва приняла это предложение, несмотря на существующие глубокие разногласия между странами.

Глава МИД отметил, что процесс выстраивания новых отношений между Россией и США остается крайне непростым и требует значительных усилий обеих сторон. Нормализация отношений между двумя крупнейшими мировыми державами способна сыграть важную роль в предотвращении глобальных кризисов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация президента США Дональда Трампа выступила с предложением начать переговоры о нормализации двусторонних отношений. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном форуме «Примаковские чтения». «Переговоры о нормализации отношений России с США предложила администрация Трампа», — заявил Лавров, передает РИА Новости. По словам министра, Москва приняла это предложение, несмотря на существующие глубокие разногласия между странами. Глава МИД отметил, что процесс выстраивания новых отношений между Россией и США остается крайне непростым и требует значительных усилий обеих сторон. Нормализация отношений между двумя крупнейшими мировыми державами способна сыграть важную роль в предотвращении глобальных кризисов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...