Экс-замминистра обороны Иванов, потративший чужие деньги, просит наказать его по справедливости

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов во время судебного заседания заявил о готовности понести справедливое наказание. Об этом сообщил один из участников судебного процесса.
«Тимур Иванов и бывший подчиненный Антон Филатов попросили суд вынести справедливое решение», — рассказал участник, передает ТАСС. Иванов признал, что его действительно есть за что судить, однако отверг обвинения в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».
Прокурор по делу настаивает на назначении Тимуру Иванову наказания в виде 14,5 лет лишения свободы. Обвинение связано с предполагаемой растратой государственных средств при закупке паромов для обеспечения транспортного сообщения через Керченский пролив, а также с выводом значительных денежных средств из банка «Интеркоммерц».
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