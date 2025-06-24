Экс-замминистра обороны Иванов, потративший чужие деньги, просит наказать его по справедливости

Бывший замминистра обороны РФ Иванов заявил о готовности понести наказание
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Иванов признал, что его действительно есть за что судить
Иванов признал, что его действительно есть за что судить Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов во время судебного заседания заявил о готовности понести справедливое наказание. Об этом сообщил один из участников судебного процесса.

«Тимур Иванов и бывший подчиненный Антон Филатов попросили суд вынести справедливое решение», — рассказал участник, передает ТАСС. Иванов признал, что его действительно есть за что судить, однако отверг обвинения в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

Прокурор по делу настаивает на назначении Тимуру Иванову наказания в виде 14,5 лет лишения свободы. Обвинение связано с предполагаемой растратой государственных средств при закупке паромов для обеспечения транспортного сообщения через Керченский пролив, а также с выводом значительных денежных средств из банка «Интеркоммерц».

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Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов во время судебного заседания заявил о готовности понести справедливое наказание. Об этом сообщил один из участников судебного процесса. «Тимур Иванов и бывший подчиненный Антон Филатов попросили суд вынести справедливое решение», — рассказал участник, передает ТАСС. Иванов признал, что его действительно есть за что судить, однако отверг обвинения в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Прокурор по делу настаивает на назначении Тимуру Иванову наказания в виде 14,5 лет лишения свободы. Обвинение связано с предполагаемой растратой государственных средств при закупке паромов для обеспечения транспортного сообщения через Керченский пролив, а также с выводом значительных денежных средств из банка «Интеркоммерц».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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