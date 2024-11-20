Как проходило громкое дело экс-замминистра обороны Иванова, обвиняемого в многомиллиардном хищении

Органы следствия завершили работу над вторым уголовным процессом, в котором фигурирует бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, сообщил адвокат Мурад Мусаев. Обвинения связаны с присвоением средств в размере 3,2 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». По информации от защиты, представители следствия настаивают на том, чтобы Иванов завершил ознакомление с документами по делу до конца текущей недели. Как проходило дело Тимура Иванова — в материале URA.RU.
Задержание и подозрение во взятке
Бывший заместитель главы министерства обороны России Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года. На момент задержания его подозревали в получении взятки на сумму более одного миллиона рублей. Позже эта сумма увеличилась в десятки раз. Иванову была инкриминирована статья, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Согласно информации из правоохранительных органов, ФСБ собирала материалы на Иванова в течение пяти лет. Сам экс-замминистра свою вину в получении взятки не признал.
В начале октября стало известно, что к уголовному делу, связанному с Тимуром Ивановым, добавили два новых эпизода. Первый из них связан с растратой средств в размере 3,2 миллиарда рублей, принадлежащих банку «Интеркоммерц». Второй эпизод касается растраты 200 миллионов рублей в процессе приобретения двух паромов для использования на Керченской переправе. Эти инциденты впоследствии были выделены в отдельные уголовные дела: расследование по банку «Интеркоммерц» обозначено как второе, а дело, касающееся покупки паромов, — как третье.
Другие фигуранты дела Иванова
В апреле после задержания Иванова в СИЗО был отправлен второй фигурант дела Сергей Бородин. По версии следствия, он вместе с экс-замминистра вступил в сговор с третьими лицами. Кроме того, под стражу также был отправлен Игорь Котельников, который, предположительно, был посредником, гарантировавшим за «откаты» выгодные контракты предпринимателям. В начале июля стало известно, что он скончался в московском СИЗО. По делу также проходил Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки.
В рамках расследования преступлений, связанных с присвоением средств банка «Интеркоммерц», проходили несколько ключевых участников. Среди них — экс-председатель правления данного банка Александр Бугаевский, который выехал из России. В 2016 году он был заочно обвинен в фактах мошенничества и растрат, охватывающих сумму приблизительно в четыре миллиарда рублей.
К числу других значимых участников дела относятся заместитель руководителя кредитного отдела банка Алексей Резван, которого заочно арестовали в 2017 году, директор немецкой компании «Туринвест сервисиз лимитед» Феликс Нойберг, а также руководитель ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов. Все они обвиняются в участии в махинациях и хищениях средств банка. Филатова подозревали в краже у «Интеркоммерц» свыше трех миллиардов рублей.
Версия следствия
По данным следствия, Иванов и Бородин обвиняются в получении взятки в размере более одного миллиарда рублей за надзор за строительством объектов военного назначения, которые входят в состав Минобороны России. В то же время, как утверждал адвокат Иванова, его подзащитный категорически отвергает обвинения в свой адрес.
Органы следствия предъявили обвинения компании «Оборонлогистика» и ее бывшему руководителю Тимуру Иванову в связи с процедурой приобретения паромов через компанию, зарегистрированную в офшорной зоне. Как сообщается, в 2015 году данная организация осуществила покупку двух паромных суден на сумму 12,5 миллиона евро через «Туринвест сервисиз лимитед».
По информации следствия, использование «Туринвест сервисиз лимитед» не ограничивалось только покупкой судов. Также через эту фирму осуществлялся вывод денежных средств из банка «Интеркоммерц». В январе 2016 года были заключены несуществующие договоры купли-продажи, что привело к незаконному переводу валютных активов, принадлежащих этому финансовому учреждению.
Заседания по делу Иванова
В столице 8 мая состоялось судебное заседание, касающееся дела Тимура Иванова, обвиняемого в коррупционных действиях. Ему были предъявлены обвинения в получении взятки на сумму 1,185 миллиарда рублей. Данное слушание проходило за закрытыми дверями.
Московский городской суд подтвердил законность ареста экс-заместителя министра обороны РФ, несмотря на усилия его защиты. В рамках того же дела о взятках в отношении Иванова, суд также оставил под стражей Сергея Бородина, второго фигуранта дела. Оба остались в заключении до 23 июня 2024 года.
Позже, 20 июня, суд продлили арест Иванова до 23 сентября. Решение было принято после рассмотрения материалов дела, представленных следствием. В сентябре содержание Иванова под стражей также было продлено.
Увольнение из Минобороны
Об увольнении Иванова из министерства обороны России стало известно 20 июня. По словам его адвоката, это никак не связано с уголовным делом, возбужденным против экс-замглавы ведомства. Позже «Госслужба» раскрыла причину увольнения Иванова. Согласно реестру, опубликованному на официальном сайте, Тимур Иванов был уволен из-за утраты доверия.
Показания свидетелей
В ходе судебного разбирательства в начале августа появились показания очевидцев, подкрепляющие обвинения в адрес бывшего заместителя министра обороны о получении значительной суммы взятки. Согласно официальным документам суда, имеются также дополнительные материалы, которые подтверждают причастность Иванова и предпринимателя Бородина к преступлению.
Позже еще трое свидетелей подтвердили в суде причастность Иванова к коррупционным преступлениям. Показания также подтвердили вину третьего фигуранта Александра Фомина.
Дорогая недвижимость и банковские счета Иванова
В рамках дела Иванова одним из ключевых моментов стало возведение роскошных построек — дома и бани в Тверской области. По данным судебных материалов, эти объекты рассматриваются как полученная взятка. Стоимость земельного участка, по кадастровым оценкам, не менее 44 миллионов рублей, а стоимость дома оценивается в 38,6 миллиона рублей. Права на эти объекты зарегистрированы за компанией «Волжский берег», руководителем которой является Сергей Бородин, также причастный к коррупционному скандалу.
Также в Москве был арестован особняк, принадлежащий Иванову. Арест касался двух нежилых помещений: первое имеет площадь почти 650 квадратных метров, второе — более 330 квадратных метров, оба расположены в Чистом переулке. Кадастровая стоимость одного из помещений достигает приблизительно 73 миллионов рублей.
Кроме того, московским судом был наложен арест на 43 банковских счета в рамках расследования дела о коррупции. Детали сумм, находящихся на арестованных счетах, а также конкретные связи данных финансовых активов с обвинениями в адрес Иванова, в материалах суда не раскрывались.
Завершение расследования
Во вторник, 19 ноября, стало известно о завершении следствия по второму уголовному делу, возбужденному против Иванова. Он обвиняется в хищении 200 миллионов рублей, выделенных для Керченской переправы. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Мурад Мусаев. По его словам, следствие ограничило сроки для ознакомления с материалами дела до конца текущей недели.
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